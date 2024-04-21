Müstakbel Elti Çok Ayıp Etti: Selfie'sini Paylaşan Nazlı Sabancı'nın Seçtiği Şarkı Hande Erçel'e Gönderme mi?
Müstakbel Elti Çok Ayıp Etti: Selfie'sini Paylaşan Nazlı Sabancı'nın Seçtiği Şarkı Hande Erçel'e Gönderme mi?
Müstakbel eltiler Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'in arası gayet iyi sanıyorduk... Nazlı Sabancı'nın son hamlesi fena kafa karıştırdı! Detaylar 👇
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Ülkede oyunculuk performansı en çok tartışılan, seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan Hande Erçel, yaklaşık iki senedir ağırlıklı olarak ülkenin gözde bekarlarından Hakan Sabancı'yla yaşadığı istikrarlı aşkla gündemde biliyorsunuz.
Bir buçuk yıl önce başlayan ve hemen hemen herkesin "bir ay bile sürmeyecek" bir ilişki olarak yorumladığı aşk tam gaz devam ediyor. Hatta Hande Erçel'in tüm hareketlerinin altında Sabancı gelini olma çabasının yattığı düşünülüyor.
Kaçırmak ne mümkün fakat bilmeyenleriniz için bir anda Instagram hesabındaki oyunculuk ibaresini ve yer aldığı dizi projelerinden paylaşımlarını silen Hande Erçel, bu hamlenin hemen ardından okula dönmüş, sanat etkinliklerinde boy göstermeye başlayınca da "n'oluyoruz?" dedirtmişti.
Ardından rektörünün ve öğretmeninin kıymetlisi olmuş 👇
Sanat işlerine hızlı bir giriş yaparak okuluyla ortak ilk sergisini açmış hatta ilk eserlerini tükenmişti bile 👇
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E tüm bu gelişmeler tabii ki akıllara Sabancı ailesinin kıymetli gelini Nazlı Sabancı'nın geçtiği zorlu yolları getirdi!
Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın şimdilerde arasından su sızmasa da Nazlı Sabancı da evlenmeden önce sosyetik davetlerde, sanat etkinliklerinde boy göstermiş, evlenmeden önce de okulunu bitirmişti hatırlarsanız. Ve bunların hepsinin Arzu Sabancı'nın direktifleri olduğu iddia edilmişti.
Müstakbel eltilere dönersek, aslında Hande Erçel ve Nazlı Sabancı'nın arası gayet iyi gibi gözüküyordu.
Daha önce Hande Erçel'in Great Gatsby temalı doğum gününe eşi Hacı Sabancı'yla katılan Nazlı Sabancı beraber herhangi bir poz paylaşmamıştı ama oradaydı sonuçta.
Zaten çok geçmeden de eltilerin kız kıza felekten bir gece çaldığını, sosyete davetine beraber gittiklerini öğrenmiştik.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Nazlı Sabancı'dan beklenmedik bir hamle geldi! Artık boşluğuna mı geldi yoksa bilinçli bir şey miydi bilmiyoruz ama müstakbel eltisi Hande Erçel'ken yaptığı şey pek hoş gözükmedi tabii.
Instagram hikayesine attığı fotoğrafı Hande Erçel'in 10 ay boyunca aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın 'Derine' şarkısıyla paylaşan Nazlı Sabancı akıllara "birbirlerinden çok da hoşlaşmıyorlar mı?" sorusunu getirdi...
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Hoş, geçtiğimiz dakikalarda @blogyagmuru3'e gelen fotoğraflarla dün gece de aile saadeti yaşanmış... Siz ne düşünüyorsunuz? Eltisini sevenleri aşağı alalım, yapar mıydınız böyle bir şey? 😂
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