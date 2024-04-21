Ezgi Mola Affetmedi: Haddini Aşan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Ezgi Mola Affetmedi: Haddini Aşan Sosyal Medya Kullanıcısı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
Son dönemlerde kucağına geçtiğimiz aylarda aldığı minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımının altına gelen yorumu affetmedi.
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Bugüne dek birçok başarılı yapımda yer alan ve her seferinde de rolünün hakkını vererek Ezgi Mola, hem sempatikli hem de doğallıyla kalpleri fetheden kadın oyuncuların başında geliyor.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, güzel oyuncu geçtiğimiz sene 2019 yılından beri beraber olduğu iş insanı Mustafa Aksakallı ile dünyaevine girmişti.
Düğünün hemen ardından bebek haberini aldığımız çift, 23 Kasım'da minik oğulları Can'ı kucağına aldı. Ve o gün bugündür Ezgi Mola'yı Can'sız göremez olduk! 🧿
Fakat bizim son zamanlarda şen şakrak halleri ve yüzüne yayılan gülümsemesiyle görmeye alıştığımız Ezgi Mola, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme oturdu.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre Ezgi Mola, H.D. isimli bir kullanıcının kendisine yaptığı "İğrenç, kendinize gelin. Ünlü olmak edepsizlik mi acaba? Biraz saygı biraz edep" yorumunu affetmedi.
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"İğrenç" ve "edepsiz" kelimelerinin kendisini rencide ettiğini söyleyen Ezgi Mola, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak H.D. adlı kullanıcının hakaret suçundan cezalandırılmasını talep etti.
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