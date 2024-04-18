Maşallahlar Hazırda mı? Minik Oğlunu Koynundan Ayırmayan Ezgi Mola, Can'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Maşallahlar Hazırda mı? Minik Oğlunu Koynundan Ayırmayan Ezgi Mola, Can'ın Yüzünü İlk Kez Gösterdi!
Minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemden düşmeyen Ezgi Mola yeni bir fotoğraf serisi paylaştı, takipçileri yorumlara koştu!
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Hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip olan, samimiyetine ve doğallığına hayran kaldığımız güzel oyuncu Ezgi Mola şimdilerde her şeyden çok minik oğlu Can'a düşkünlüğüyle gündemde biliyorsunuz!
Şöyle bir geriye sararsak, 2019'dan beri 2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla aşk yaşayan Ezgi Mola, yaklaşık bir sene önce ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.
Sadece yakın arkadaşları ve aileleriyle yaptıkları düğünün hemen arkasından işlerin fazla hızlı ilerlediğini kanıtlayarak hamile olduğunu açıklayan Ezgi Mola herkesi heyecanlandırmıştı!
Hamilelik sürecini, çektiği zorlukları ve yaşadığı komik anları takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına almıştı! 🧿
O zamandan bu yana oğlunu koynundan çıkarmayan, düşkünlüğü de bariz belli olan Ezgi Mola, Can'ı göstermedi fakat birçok anına bizi de ortak eti.
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Geçtiğimiz saatlerde ise yeni dump geldi kendisinden! Ve içinde bol bol Can fotoğrafı vardı. ❤️
Ezgi Mola'nın yüzüne vuran mutluluk kalpleri ısıttı!
Fakat daha da önemlisi ilk kez Can'ın suratını yine tam olmasa da gördük! E yorumlar da gecikmedi tabii!
Buyrun, aşka gelen sosyal medya kullanıcıları neler demiş, bebeği kime benzetmiş beraber bakalım!
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