Yine Yerinde Duramadı: Şahan Gökbakar'dan Ateşe Düştüm Performansıyla Kulak Kanatan Yılmaz Morgül Taklidi!
Yine Yerinde Duramadı: Şahan Gökbakar'dan Ateşe Düştüm Performansıyla Kulak Kanatan Yılmaz Morgül Taklidi!
Sık sık gündemdeki mevzuları ve kişileri tiye alan, taklit videolarıyla da güldüren Şahan Gökabakar yine yerinde duramadı! Bu sefer Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' performansıyla alay eden Gökbakar'ın son paylaşımı kahkaha attırdı!
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'Dikkat Şahan Çıkabilir!'le hayatımıza giren, Recep İvedik serisiyle de pik noktasına ulaşan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz.
Son zamanlarda hemen hemen her konuyla ilgili fikrini belirten, sık sık da diğer ünlü isimlerle polemiğe giren ünlü komedyen, sivri dilli üslubu sebebiyle kimilerinin tepkisini kimilerinin de övgüsünü çekiyor üzerine.
Fakat kesin olan bir şey var ki o da eski zamanlardakine benzer yaptığı gündem bazlı taklitlerinin çok beğenildiği!
Belki denk gelmişsinizdir, daha önce birçok olaya dikkat çekip kendince tiye alan Gökbakar, en son Tamer Karadağlı'nın adres şaşırdığı belediye şikayeti taklidiyle gündeme oturmuştu.
Gökbakar, bu sefer de Yılmaz Morgül'ü hedef aldı. Kaçıranlar için şöyle bir özet geçelim; geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını seslendirmiş, kendini parçaladığı anlar büyük alay konusu olmuştu.
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O talihsiz videoya denk gelen Gökbakar fırsatını kaçırmadı tabii! 😂
Gelin, önce Yılmaz Morgül'ü tiye aldığı anları izleyelim!
Sonra da çok beğenilen videoya gelen yorumlara beraber bakalım! 🙈👇
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Sanat musikisi eserlerinin hönkürmeli icrasinda Yilmaz Morgul bir markadir:)) Sahan cok kibar ve naif bir gonderme yapmis ahaha bence cok da basarili