Yine Yerinde Duramadı: Şahan Gökbakar'dan Ateşe Düştüm Performansıyla Kulak Kanatan Yılmaz Morgül Taklidi!

Sık sık gündemdeki mevzuları ve kişileri tiye alan, taklit videolarıyla da güldüren Şahan Gökabakar yine yerinde duramadı! Bu sefer Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' performansıyla alay eden Gökbakar'ın son paylaşımı kahkaha attırdı!