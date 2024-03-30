Şahan Gökbakar Adres Şaşıran Tamer Karadağlı'ya Hiç Acımadı: "Ana Ba Ba Ba Ba Ba!"
Şahan Gökbakar Adres Şaşıran Tamer Karadağlı'ya Hiç Acımadı: "Ana Ba Ba Ba Ba Ba!"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, ‘utanç kaynağı’ olarak nitelendirdiği Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin belediyeye değil de bakanlığa ait olduğunun ortaya çıkmasıyla gündem oldu. Şahan Gökbakar ise konuya sessiz kalamadı tabii. Ünlü komedyen, Tamer Karadağlı'yı fena ti'ye aldı.
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Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Haluk" karakteriyle hafızalarda yer edinen Tamer Karadağlı artık dizileriyle değil yeni göreviyle adından söz ettiriyor.
2023 yılının Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan ünlü oyuncunun her paylaşımı ve açıklaması yakından takip edilir oldu.
Antalya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Karadağlı gezi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’nden bir paylaşım yapmış ve binanın ne kadar bakımsız olduğundan şikayet etmişti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan Karadağlı'nın "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" sözleri bomba etkisi yarattı.
Ağır şekilde eleştirilen binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğunun ortaya çıkmasıyla gündem daha da hareketlendi.
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Gündeme dair konular hakkında yorum yapmaktan, ünlü ve siyasi demeden herkesi eleştirebilen Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın adres şaşırmasını da affetmedi.
"Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait." diyerek söze başladığı videoda şunları da söyledi:
Aktif olarak kullandığı Twitter (X) hesabından paylaşım yapmakla kalmayan Şahan Gökbakar'ın binlerce yorum alan videosunu da buraya bırakıyoruz
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