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Bu İş Tamam mı? Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı’yla Aynı Konserde

Bu İş Tamam mı? Hande Erçel Müstakbel Eltisi Nazlı Sabancı ve Kayınvalidesi Arzu Sabancı’yla Aynı Konserde

Hande Erçel
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.03.2024 - 10:51

Sabancı ailesine gelin olarak girme konusunda şüphelerin kalmadığı Hande Erçel, Hacı Sabancı'nın eşi aynı zamanda da müstakbel eltisi Nazlı Sabancı ve kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla Fazıl Say ve Nicolas Altstaedt konserine gitti.

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Oyunculuk performansı yüzünden eleştiri tufanının kurbanı olan Hande Erçel son dönemde ekran serüveniyle değil özel hayatıyla gündemimizde.

Oyunculuk performansı yüzünden eleştiri tufanının kurbanı olan Hande Erçel son dönemde ekran serüveniyle değil özel hayatıyla gündemimizde.

Bildiğiniz gibi; sayısız insanın "bu ilişki uzun sürmez, aşkları iki-üç aya biter" diye konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dopdolu şekilde de devam ediyor.

Bildiğiniz gibi; sayısız insanın "bu ilişki uzun sürmez, aşkları iki-üç aya biter" diye konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dopdolu şekilde de devam ediyor.

Ülke ülke gezen, romantik pozlar vermekten çekinmeyen çiftimiz artık düğün, davet, etkinlik demeden her yerde beraber görüntüleniyorlar.

Ülke ülke gezen, romantik pozlar vermekten çekinmeyen çiftimiz artık düğün, davet, etkinlik demeden her yerde beraber görüntüleniyorlar.

Aşklarını doyasıya yaşayan ikiliden Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki oyuncu ifadesini kaldırmasından sonra bir anda sanata yönelip okula geri dönmesi ve İngilizce dersleri de alması "Hayırdır inşallah!" dedirtmişti bizlere.

Aşklarını doyasıya yaşayan ikiliden Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki oyuncu ifadesini kaldırmasından sonra bir anda sanata yönelip okula geri dönmesi ve İngilizce dersleri de alması "Hayırdır inşallah!" dedirtmişti bizlere.

Durum böyle olunca, Hande Erçel'in Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesine gelin gidebilmek için gaza bastığı söylentileri de arşa çıktı tabii. Hatırlarsınız belki, Nazlı Sabancı da benzer durumlardan sonra Hacı Sabancı'yla nikah masasına oturmuştu.

Durum böyle olunca, Hande Erçel'in Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesine gelin gidebilmek için gaza bastığı söylentileri de arşa çıktı tabii. Hatırlarsınız belki, Nazlı Sabancı da benzer durumlardan sonra Hacı Sabancı'yla nikah masasına oturmuştu.
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Hacı-Hakan-Kerim Sabancı kardeşlerin biricik annesi Arzu Sabancı özellikle son dönemlerde daha da konuşulur oldu. Anneliği kadar kayınvalideliği de öne çıktı elbette.

Hacı-Hakan-Kerim Sabancı kardeşlerin biricik annesi Arzu Sabancı özellikle son dönemlerde daha da konuşulur oldu. Anneliği kadar kayınvalideliği de öne çıktı elbette.

İlk başlarda Hande Erçel'i gelin olarak kabul etmediği iddiasıyla gündeme gelen Arzu Hanım'ın sosyal medyadaki davranışları bizlere tam tersini düşündürmeye başlamıştı.

İlk başlarda Hande Erçel'i gelin olarak kabul etmediği iddiasıyla gündeme gelen Arzu Hanım'ın sosyal medyadaki davranışları bizlere tam tersini düşündürmeye başlamıştı.

Erçel'in Sabancılar'a gelin olacağı sinyalini daha çok almaya başladık diyebiliriz. Hande'nin Great Gatsby temalı doğum gününe Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin de katılması ilk işaretlerden oldu.

Erçel'in Sabancılar'a gelin olacağı sinyalini daha çok almaya başladık diyebiliriz. Hande'nin Great Gatsby temalı doğum gününe Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin de katılması ilk işaretlerden oldu.

Ardından Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü oyuncunun müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla yeni bir iş birliğine imza attıkları açıklanmıştı.

Bir de üzerine ne oldu dersiniz? Sosyete dünyasının dikkat çeken isimlerinden Dila Tarkan'ın verdiği Çin yeni yılını kutlama davetinde Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'i ilk kez yan yana görmüştük.

Bir de üzerine ne oldu dersiniz? Sosyete dünyasının dikkat çeken isimlerinden Dila Tarkan'ın verdiği Çin yeni yılını kutlama davetinde Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'i ilk kez yan yana görmüştük.

Geçtiğimiz akşam aile bağlarını daha da güçlendiren bir olay yaşandı. ‘Dört Şehir Çello ve Piyano Sonatı’ adlı eser için bir araya gelen Fazıl Say ve Nicolas Altstaedt konserinde kimler vardı?

Geçtiğimiz akşam aile bağlarını daha da güçlendiren bir olay yaşandı. ‘Dört Şehir Çello ve Piyano Sonatı’ adlı eser için bir araya gelen Fazıl Say ve Nicolas Altstaedt konserinde kimler vardı?
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Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan konserde Nazlı Sabancı, Hande Erçel ve Arzu Sabacı aynı salondaydı. Konsere beraber gittikleri tahmin edilen güzellerin eşleri ve sevgilileri de orada mıydı bilemiyoruz.

Müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan konserde Nazlı Sabancı, Hande Erçel ve Arzu Sabacı aynı salondaydı. Konsere beraber gittikleri tahmin edilen güzellerin eşleri ve sevgilileri de orada mıydı bilemiyoruz.

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