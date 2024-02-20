Bir Taşla İki Kuş: Eltisi Nazlı Sabancı'yla Kızlar Gecesine Çıkan Hande Erçel Hem Sosyeteye Hem Aileye Girdi
Bir Taşla İki Kuş: Eltisi Nazlı Sabancı'yla Kızlar Gecesine Çıkan Hande Erçel Hem Sosyeteye Hem Aileye Girdi
Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla çıktığı kızlar gecesi gözlerden kaçmadı!
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Ülkenin performansı en bariz masaya yatırılan ve tartışma konusu haline gelen oyuncusu olan Hande Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı'yla yaşadığı istikrarlı aşkla gündemde biliyorsunuz.
Bir buçuk yıl kadar önce başlayan ve hemen hemen herkesin "çabuk sönecek bir alev" olarak yorumladığı aşk, hala tam gaz devam ediyor hatta artık asıl konu Hande Erçel'in aileye girebilmek için özellikle bir şeyler yapıp yapmadığı...
Meseleye vakıf olmayanlarınız varsa, bir anda Instagram hesabındaki oyunculuk ibaresini ve yer aldığı dizi projelerinden paylaşımlarını silen Hande Erçel, bu hamlenin hemen ardından okula dönmüş, sanat etkinliklerinde boy göstermeye başlayınca bir "Allah allah" dedirtti.
Malunumuz hiç konuşulmasa da kraliyet ailesilermişçesine kabullenilmiş bazı Sabancı kuralları var biliyorsunuz. Nazlı Sabancı'nın okulunu bitirmeden, sosyeteye girip etkinliklerde boy göstermeden Hacı Sabancı'yla evlenememiş olduğu gerçeği mesela.
Üç oğlu olan Arzu Sabancı'nın seçici ve prensipli bir anne/kayınvalide olduğu Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla aşkından önce de kanıksanan bir düşünceydi zaten. Haliyle, Hande Erçel'in üst üste gelen radikal hamleleri akıllara "Sabancı ailesinin altın kurallarını izliyor" fikrini getirdi. Epey de dillere düştü, söylemeye gerek yok herhalde!
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Geçtiğimiz saatlerde ise bir yeni gelişme daha yaşandı Sabancı cephesinde! Daha önce Hande Erçel'in Great Gatsby temalı doğum gününe eşi Hacı Sabancı'yla katılan Nazlı Sabancı'yı Hande'yle yan yana hiç görmemiştik biliyorsunuz.
Ta ki Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, dün gece kız kıza felekten bir gece çalana kadar!
Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'ın Çin yeni yılını kutlama davetine beraber katılan müstakbel eltiler yan yana oturup gece boyu beraber eğlendi.
Sibel Çetinkaya'nın da bulunduğu "Çin Yeni Yılı" davetinden masayı paylaşmayı tercih eden Nazlı Sabancı'nın Hande Erçel'in isimliğinin yanında olduğu detayını göstermesi de gözlerden kaçmadı! 👇
👇Herkes bir şeyler konuşuyor ama işler beklenenden çok daha hızlı ilerliyor sanki! Sanat galerisi, seramik aktivitesi, okula dönüş, oyunculuktan yavaş yavaş sıyrılmanın üstüne eltiyle - ki bu detay önemli, sosyete daveti de eklendiyse bu iş tamamdır diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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