Uyuşturucu İtirafıyla Şoke Eden Sihirli Annem Yıldızı Damla Ersubaşı Rapor Sonucuyla Gerçeği Açıkladı
Uyuşturucu İtirafıyla Şoke Eden Sihirli Annem Yıldızı Damla Ersubaşı Rapor Sonucuyla Gerçeği Açıkladı
Sihirli Annem dizisinin yıldız oyuncularından biri olan Damla Ersubaşı olaylı boşanma sürecinin ardından yaptığı uyuşturucu ve kumar itirafıyla herkesi şaşkına uğratmıştı. Ağlayarak yaptığı açıklama videosunun eski eşi tarafından zorla çektirildiğini söyleyen Ersubaşı, uyuşturucu raporunu paylaşarak gerçeği açıkladı.
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Hafızalarımıza kazınan yegane dizilerden olan Sihirli Annem'de Tuğçe karakterini canlandırdan Damla Ersubaşı gündemin öne çıkan isimlerinden olmaya devam ediyor.
Yaptırdığı estetiklerle yıllar içerisinde adeta bambaşka biri olan Damla Ersubaşı özel hayatıyla sıkça karşımıza çıkmaya başladı.
Eski oyuncu işletmeci sevgilisi Mustafa Can Keser'le 2016'da evlenmişti. İkili, arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 2020 yılında boşandı.
Bu evliliklerinden dünyaya gelen kızları Zehra ve Zeynep için yeniden evlenen çift bu sefer de "ihanet" ve "şiddet" iddialarıyla ayrıldı. İşte tam bu noktadan sonra işler sarpa sardı.
Boşanma davasında şiddet iddialarını gerekçe olarak sunan eski oyuncunun "Botoks yaptırmıştım. Gözlerimin morlukları basına farklı yansıtıldı. Gerçeklik payı yok'" açıklaması ise gerçekçi bulunmamıştı.
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Eski eşiyle epey çalkantılı evlilik ve boşanma süreci geçiren Damla Ersubaşı'nın gözyaşları içinde uyuşturucu kullandığını ve kumar batağına düştüğünü söyledi video gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tam da bu dönemde öğrendik ki Mustafa Can Keser, eski eşine velayet davası açmış. Ersubaşı'nın yasaklı madde itiraflı videosu sonrası mahkeme çocukların velayetini babaya bıraktı.
'Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Ersubaşı'nın olaylardan sonra gelen "Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir" açıklaması ise ortalığı daha da hareketlendirdi.
Damla Ersubaşı cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu madde kullanmadığını kanıtlamak için test yaptıran eski oyuncu rapor sonucunu paylaştı.
“Beni seven ve destekleyenlere hem teşekkür etmek için bu sevgilerini boşa çıkarmadığını söylemek için olayı anlatacağım" diyerek açıklama yapan Ersubaşı şu ifadeleri kullandı:
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"Olur da bir gün çocuklarımın karşısına çıkarsa diye test sonucunu paylaşmam gerektiğini düşündüm.”
Damla Ersubaşı'nın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz 👇
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