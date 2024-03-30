Uyuşturucu İtirafıyla Şoke Eden Sihirli Annem Yıldızı Damla Ersubaşı Rapor Sonucuyla Gerçeği Açıkladı

'26 Aralık’ta evim arandı. Kan testim verildi çıkan videoya dair. Onun da sonucu önceki gün geldi, temiz raporunu aldım. Yapılması gereken bir şeydi. Gelen polis arkadaşlar çocuklar evde diye çok ince davrandı. Herkes yapması gereken işi yaptı, ben testimi verdim'