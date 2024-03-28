Hakaret Davası Düşürüldü: Husumetli Dilan Polat ve Nez Demir Mahkeme Boyunca Ağladı!
Hakaret Davası Düşürüldü: Husumetli Dilan Polat ve Nez Demir Mahkeme Boyunca Ağladı!
Kasım ayından bu yana cezaevinde yatan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Nez Demir’e dava açmıştı. Bugün (28 Mart) gerçekleşen davada eski dostunu affeden Polat, şikayetini de geri çekti. Mahkeme çıkışı yaşananları anbean anlatan Nez Demir duruşma boyunca ağladıklarını anlattı!
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Başta kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere pek 5 ayrı suçtan yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat 4 Kasım'dan bu yana tutuklu.
Lüks hayatıyla dikkatleri üzerine çektikten sonra MASAK'ın radarına takılan Dilan Polat davası epey dallanıp budaklandı. Mercek altına alınan fenomenlerden biri de Nez Demir oldu.
Güzellik merkezi işine girmeden önce başlayan arkadaşlıkları daha sonra iş ortaklığına dönüşen ikilinin arası bu dava olaylarıyla daha da bozuldu.
Mal varlıklarına el konulan Nez Demir "Arkadaş kurbanıyım. Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" açıklamasıyla iddiaları yalanlamıştı.
Dilan Polat cezaevine girdikten sonra da hakkında paylaşım yapmaktan vazgeçmeyen Demir'in açıklamaları da yakından takip edilir hale geldi.
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Bu süreçte herkese dava açmaya karar veren Dilan Polat, Nez Demir'in kendisine "hakaret" içerikli mesaj attığını öne sürmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından Nez Demir hakkında, 3 aydan 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Beklenen davanın ilk duruşması da bugün Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddiaların odağındaki Nez Demir, 2 saat kadar geç başlayan mahkemede hazır bulunurken Dilan Polat ise Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlandı.
Demir, savunmasında "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" ifadelerini kullandı.
Söz hakkı verilen Dilan Polat ise, "Şikayetimden vazgeçmek istiyorum. Avukatlarım huzurdadır ben hür irademle şikâyetimden vazgeçiyorum" dedi.
Yaklaşık 15 dakika süren dava Dilan Polat’ın şikayetinden vazgeçmesiyle beraber mahkeme kararıyla düşürüldü.
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Duruşmadan saatler önce konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başlayan Nez Demir'in tüm açıklamalarını da sizler için ekledik:
"Aslında katılmayacaktım, Ben Dilan'ın katılmayacağını bildiğim için katılmayacaktım ama o da görüntülü katılacak."
"Duruşmadan çıktık. Bu dosyadan beraat ettim. Şikayetini geri çekti. Biraz tuhaf bir ortam vardı."
"Dilan büyük ekrandaydı, ben de tam karşısındaydım. Çok fazla iletişim kuramadık yasak olduğu için. Beni görünce ağlamaya başladı."
"Sadece orada küçücük odada kameranın karşısında görmek onu zoruma gitti... Karar verildikten sonra kaş gözle anlaşabildik"
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