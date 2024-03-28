Hakaret Davası Düşürüldü: Husumetli Dilan Polat ve Nez Demir Mahkeme Boyunca Ağladı!

Kasım ayından bu yana cezaevinde yatan Dilan Polat, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret içerikli mesaj attığı gerekçesiyle Nez Demir’e dava açmıştı. Bugün (28 Mart) gerçekleşen davada eski dostunu affeden Polat, şikayetini de geri çekti. Mahkeme çıkışı yaşananları anbean anlatan Nez Demir duruşma boyunca ağladıklarını anlattı!