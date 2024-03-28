Tartışma Daha da Alevleniyor: Işın Karaca ve Selen Görgüzel Arasında "Eşek" Kaosu Patladı!
Tartışma Daha da Alevleniyor: Işın Karaca ve Selen Görgüzel Arasında "Eşek" Kaosu Patladı!
Aralarındaki gerilimin her dakika tırmandığına şahit olduğumuz Işın Karaca ve Selen Görgüzel polemiği devam ediyor. Işın Karaca, tek tuşlu piyano paylaşımıyla isim vermeden gönderme yapınca Selen Görgüzel'den ağır 'eşek' cevabı gecikmedi!
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Magazin dünyasında polemikler bitmek tükenmek bilmiyor. Ünlüler arasında yaşanan sürtüşmeler yakından takip ediliyor. Bunun en iyi örneklerinden biri de Işın Karaca ve Selen Görgüzel!
Konuya hakim olmayanlar için kısa bir özet geçelim: İkili arasındaki dava biraz eskiye dayanıyor! Her şey Selen Görgüzel'in Kayahan'ın akıllara kazınan "Yemin Ettim" şarkısını söylemesiyle başladı.
Konuya hakim olmayanlar için kısa bir özet geçelim: İkili arasındaki dava biraz eskiye dayanıyor! Her şey Selen Görgüzel'in Kayahan'ın akıllara kazınan "Yemin Ettim" şarkısını söylemesiyle başladı.
Selen Görgüzel'in Kayahan yorumu kısa sürede ağır eleştirilerin hedefi oldu tabii. Işın Karaca da bu konuya kayıtsız kalmamış ve "Ama neden?" diye tepki göstermişti.
Işın Karaca'nın yorumu karşısında karşı atağa geçen Selen Görgüzel'den "bağırarak şarkı okuma" göndermesi geldi.
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O gün bugündür yıldızları asla barışmayan iki ünlü isim geçtiğimiz aylarda da Aleyna Tilki konusuyla karşı karşıya gelmişlerdi.
Sürekli sosyal medya üzerinden göndermeler yapan ikili arasında yeni bir kriz patlak verdi. Fitili ilk ateşleyen de Işın Karaca oldu.
Tek tuşlu bir piyano videosu yayınlayan Karaca paylaşımına ''Sevim koşşş. Kızz bana bak, sesine göre piyano buldum.” notunu ekledi. İsimsiz gönderme yapan Karaca'nın taşı kime attığı çok belliydi.
Atağa geçmek için hazır kıta beklemede olan Selen Görgüzel ise epey vites arttırıp eşek fotoğrafı paylaşıp “Sevim koş akrabanı buldum kız” demesi herkesi şoke etti.
Selen Görgüzel de isim vermedi ama arkaya Işın Karaca’ya ait ‘Sen Mutlu Ol’ şarkısını ekleyerek ateşe ateşle karşılık verdi diyebiliriz.
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