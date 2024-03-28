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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip Sevgilisinden Şiddet Gördüğü İtirafıyla Şoke Etti!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip Sevgilisinden Şiddet Gördüğü İtirafıyla Şoke Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
28.03.2024 - 10:58

Ekranların en sevilen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın yeni Duygu'su Hayal Garip uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen Hayal Garip, sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

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Bir dönem pek çoğumuzun büyük keyifle izlediği Çocuklar Duymasın dizisinin ilk zamanlarında Duygu karakterine Ayşecan Tatari hayat veriyordu.

Bir dönem pek çoğumuzun büyük keyifle izlediği Çocuklar Duymasın dizisinin ilk zamanlarında Duygu karakterine Ayşecan Tatari hayat veriyordu.

Dizinin 2010-2012 yılları arasında yayınlanan bölümlerinde Duygu karakterinin yetişkin halini ise Hayal Garip canlandırmıştı.

Dizinin 2010-2012 yılları arasında yayınlanan bölümlerinde Duygu karakterinin yetişkin halini ise Hayal Garip canlandırmıştı.

Çocuklar Duymasın'ndan ayrılıktan sonra Yüzyıllık Mühür dizisinde rol alan Garip o zamandan sonra başka projede yer almamıştı.

Çocuklar Duymasın'ndan ayrılıktan sonra Yüzyıllık Mühür dizisinde rol alan Garip o zamandan sonra başka projede yer almamıştı.

Hayal Garip zaman zaman özel hayatıyla da konuşulur oldu. Güzel oyuncu 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki kızı olmuştu.

Hayal Garip zaman zaman özel hayatıyla da konuşulur oldu. Güzel oyuncu 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki kızı olmuştu.

Murat Kahraman Özalp'le 2021 yılında boşananan Hayal Garip, gönlünü Serkan K.'ya kaptırmıştı. İkili gözden uzak bir ilişki yaşıyordu.

Murat Kahraman Özalp'le 2021 yılında boşananan Hayal Garip, gönlünü Serkan K.'ya kaptırmıştı. İkili gözden uzak bir ilişki yaşıyordu.
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Uzun zamandır ekranlardan değil de sosyal medyadan takip ettiğimiz Hayal Garip herkesi şoke eden bir itirafla gündemimize oturdu!

Uzun zamandır ekranlardan değil de sosyal medyadan takip ettiğimiz Hayal Garip herkesi şoke eden bir itirafla gündemimize oturdu!

İki çocuk annesi ünlü oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Duruşması olduğunu belirten Garip açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İki çocuk annesi ünlü oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Duruşması olduğunu belirten Garip açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.'

"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet."

"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet."

'İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!'

""Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. HAKARET,İFTİRA,DAYAK,DAYAK,DAHA ÇOK DAYAK..."

""Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. HAKARET,İFTİRA,DAYAK,DAYAK,DAHA ÇOK DAYAK..."

'Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor...'

"İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum."

"İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum."

'Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim.

28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm.

Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için...'

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Hayal Garip'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz 👇

Hayal Garip'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz 👇

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