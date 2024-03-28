Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip Sevgilisinden Şiddet Gördüğü İtirafıyla Şoke Etti!
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip Sevgilisinden Şiddet Gördüğü İtirafıyla Şoke Etti!
Ekranların en sevilen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın yeni Duygu'su Hayal Garip uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme gelen Hayal Garip, sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti.
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Bir dönem pek çoğumuzun büyük keyifle izlediği Çocuklar Duymasın dizisinin ilk zamanlarında Duygu karakterine Ayşecan Tatari hayat veriyordu.
Dizinin 2010-2012 yılları arasında yayınlanan bölümlerinde Duygu karakterinin yetişkin halini ise Hayal Garip canlandırmıştı.
Çocuklar Duymasın'ndan ayrılıktan sonra Yüzyıllık Mühür dizisinde rol alan Garip o zamandan sonra başka projede yer almamıştı.
Hayal Garip zaman zaman özel hayatıyla da konuşulur oldu. Güzel oyuncu 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki kızı olmuştu.
Murat Kahraman Özalp'le 2021 yılında boşananan Hayal Garip, gönlünü Serkan K.'ya kaptırmıştı. İkili gözden uzak bir ilişki yaşıyordu.
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Uzun zamandır ekranlardan değil de sosyal medyadan takip ettiğimiz Hayal Garip herkesi şoke eden bir itirafla gündemimize oturdu!
İki çocuk annesi ünlü oyuncu sevgilisinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Duruşması olduğunu belirten Garip açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet."
""Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. HAKARET,İFTİRA,DAYAK,DAYAK,DAHA ÇOK DAYAK..."
"İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum."
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Hayal Garip'in paylaşımını buradan da görebilirsiniz 👇
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