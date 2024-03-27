Ozan Güven'le Birliktelik Yaşadı mı? Yüsra Geyik Yıllar Sonra Yaptığı Aşk İtirafıyla Dikkat Çekti!
Ozan Güven'le Birliktelik Yaşadı mı? Yüsra Geyik Yıllar Sonra Yaptığı Aşk İtirafıyla Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/yusra-gey...
Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol alan Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu adlı yapım için beraber kamera karşısına geçtiği Ozan Güven hakkında itiraflarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre, genç oyuncu yıllar önce Ozan Güven'le çekilen fotoğrafı ve aşk iddialarına dair ilk kez konuştu.
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Yüsra Geyik, Türk dizi dünyasının en uzun soluklu yapımlarından bir tanesi olan ve hala yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'da "Zeliş" karakterine hayat vermişti.
15 yıl boyunca aynı yapımda rol alan, adeta gözümüzün önünde büyüyen Yüsra Geyik 2021 yılında Arka Sokaklar'a veda etmişti.
''Arka Sokaklar’da çok sevdiğim biriyle aram açıldı,“Bu şekilde, bu duyguyla oynamak istemiyorum” dedim ve ayrılma kararı aldım.'' diyerek veda nedenini de açıklayan genç oyuncu daha sonra Camdaki Kız dizine transfer olmuştu.
Ardından Bozkır dizisiyle ekranlara dönen Yüsra Geyik'in son projesi de Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile olmuştu.
Oyunculuğuyla dikkat çeken güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve kombinleri nedeniyle sıkça konuşulur oldu.
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Sadece bu da değil: Yüsra Geyik özel hayatıyla da magazinin gündemine oturur hale geldi. Aşk ilişkileri de göze çarpan ünlü ismin adı farklı kişilerle de anıldı.
Belki hatırlayanlarınız olacaktır; bundan 5 yıl önce yani 2019 yılının Eylül ayında Yüsra Geyik ve Ozan Güven Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girerken görüntülenince gündem hareketlenmişti.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; aynı yılın kasım ayında bir kez daha görüntülendi. Ozan Güven ve Yüsra Geyik ikilisi birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında kameralara yansıdı.
Geyik'in, Güven ile haklarında çıkan aşk iddialarına yanıt verirken "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan Yüsra Geyik yıllar önce ortaya atılan aşk iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı. Şimdilerde Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinde "Harun" karakterine hayat veren Ozan Güven ile aşk dedikodularına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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"Ozan Bey ile hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Çok güzel bir arkadaşlığımız olmuştu. Hatta kendisi ayakkabıcı olduğu için bana ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürürken haberimiz çıkmıştı."
Geyik bunların üzerine bir de " İlk tanıştığımız gündü ve sonra da düzelmedi o haberler. Aşk olmadığını da söylemiştik ama öyle kaldı" açıklamasında bulundu.
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