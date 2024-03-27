Ozan Güven'le Birliktelik Yaşadı mı? Yüsra Geyik Yıllar Sonra Yaptığı Aşk İtirafıyla Dikkat Çekti!

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol alan Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu adlı yapım için beraber kamera karşısına geçtiği Ozan Güven hakkında itiraflarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre, genç oyuncu yıllar önce Ozan Güven'le çekilen fotoğrafı ve aşk iddialarına dair ilk kez konuştu.