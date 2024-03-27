İnci Taneleri'nin Biricik Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Kurslarına Yorumu Çok Güldürdü
İnci Taneleri'nin Biricik Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Kurslarına Yorumu Çok Güldürdü
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4_cbZmoOuF/
Canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerini arşa çıkaran Hazar Ergüçlü, reytingleri altüst eden İnci Taneleri dizisi hakkında yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Muhabir Online kameralarına konuşan ünlü oyuncunun pavyon dansı kursları hakkındaki açıklamaları da yüzleri güldürdü.
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Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete gibi dizilerle hayatımıza giren Hazar Ergüçlü bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol aldı.
Hayat Bügün adlı yapımın final yapmasından sonra İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncunun canlandırdığı Dilber rolü gündeme damgasını vurdu.
Ünlü oyuncu pavyonda çalışan Dilber'i öyle bir oynuyor ki, adeta yaşıyor gibi! Ergüçlü'yü devleştiren performansı büyük takdir topluyor.
Ülke genelinde inanılmaz bir etki yaratan Dilber'in popülerleşmesinin ardından bu işi ticarete dökenler de oldu. Satışa çıkan Dilber elbiseleri yok sattı adeta.
Elbisenin ardından bir de üzerine pavyon dansı kursları açılması pek çok kişiye "bu kadarına da pes" dedirtti.
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Zaman zaman dizi hakkında açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde "Zirvede olmak güzel" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sefer de Muhabir Online muhabiri Tolga Bozduman'a açıklamalarda bulunan Hazar Ergüçlü sözlerine "her şey yolunda, çok keyifli" diyerek başladı.
"Bu yorgunluğu nasıl atıyorsunuz üzerinden tiyatro aynı zamanda set?" sorusuna da "buralarda dinleniyorum. Seviyorum işimi o kadar da yorucu olmuyor. Mental olarak yorulmadıktan sonra çok da yıpratıcı değil" dedi.
Dilber karakteriyle konuşulan performansı için "çok mutluyum" diyen ünlü oyuncuya "okullar da açılıyor dans için" hatırlatması da yapıldı.
"Kursları gördüm. Bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. İyi etkiler yaratması güzel tabii ama okul gerçekten lazım mı?" tepkisiyle güldürdü.
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Çevresinden Dilber dansı yapar mısın? gibi tuhaf istekler gelip gelmediği sorulan Ergüçlü'nün "yok artık ya, daha neler" tepkisi de ortalığı kırdı geçirdi.
"Çok şanslıyız. Zor bulunuyor zor denk geliyor böyle karakterler, böyle işler"
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