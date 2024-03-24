Dilber ile Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan ve Aşk İtirafı Art Arda Geldi
Dilber ile Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan ve Aşk İtirafı Art Arda Geldi
Dilber rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Hazar Ergüçlü hem aşkta hem de kariyerinde oldukça mutlu. Ünlü oyuncu hem aşk hayatına dair hem de Yılmaz Erdoğan'a dair gülümseten açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'yü Medcezir diziyile tanıyan çok ancak kendisi bu zamana kadar hem dizi hem de filmlerde birbirinden farklı rollere büründü.
Şimdi de 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber rolüyle herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı: Sanki bu rol sadece ve sadece onun için yazılmış gibi...
Nam-ı diğer Dilber, Hazar Ergüçlü geçtiğimiz gün Levent’te görüntülendi ve birçok merak edilen soruyu yanıtladı.
"Zirvede olmak güzel" diyen Ergüçlü, "O kadar iyi bir senaryo ki her şey açık ve net. Teklif gelince inanamadım. Yılmaz Erdoğan’ın beni tercih etmesi mutlu etti" diyerek yaşadığı ilk şaşkınlığı anlattı...
"Dilber dansının bu kadar konuşulmasına şaşırdım" diyen güzel oyuncu, canlandırdığı karakteri "Çok sık gelgit yaşayan, duygularıyla hareket eden bir karakter" sözleriyle anlattı.
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Bir diğer merak konusu ise yaklaşık 4 aydır beraber olduğu Dj Artz'la (Efe Çelik) ile ilişkileri oldu...
Ergüçlü aşk hayatına dair yalnızca "Çok güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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