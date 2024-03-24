Dilber ile Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Yılmaz Erdoğan ve Aşk İtirafı Art Arda Geldi

Dilber rolüyle kariyerinin zirvesini yaşayan Hazar Ergüçlü hem aşkta hem de kariyerinde oldukça mutlu. Ünlü oyuncu hem aşk hayatına dair hem de Yılmaz Erdoğan'a dair gülümseten açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hürriyet