Sağlık Sorunları Yüzünden Survivor Macerası Yarıda Kesilen Turabi'nin Ölüm Dileği Dumur Etti
Sağlık Sorunları Yüzünden Survivor Macerası Yarıda Kesilen Turabi'nin Ölüm Dileği Dumur Etti
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024 macerası yarıda kesilen Turabi Çamkıran, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni haberler getiren Turabi'nin ilginç ölüm dileği ise okuyanları dumur etti.
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Daha önce Survivor şampiyonluğunu yaşayan Turabi Çamkıran, bu sene de All Star kadrosunda yer almıştı.
Ancak sağlık sorunları yüzünden yarışmayı yarıda bırakmak durumunda kalan Turabi, üstüne enfeksiyon kaptığı haberiyle sevenlerini endişelendirmişti.
Turbo Turabi olarak da tanınan eski yarışmacı, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim" diyen Turabi devamında "Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum" diyerek takipçilerine müjdeyi verdi.
Üstüne "Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin" şeklinde dua etti.
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