Sağlık Sorunları Yüzünden Survivor Macerası Yarıda Kesilen Turabi'nin Ölüm Dileği Dumur Etti

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024 macerası yarıda kesilen Turabi Çamkıran, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni haberler getiren Turabi'nin ilginç ölüm dileği ise okuyanları dumur etti.

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