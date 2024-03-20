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Gelini Dışında Tüm Oyuncuları Öven Arzu Sabancı Bu Sefer de Demet Evgar'a Yükseldi

Gelini Dışında Tüm Oyuncuları Öven Arzu Sabancı Bu Sefer de Demet Evgar'a Yükseldi

Bahar Dizi
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.03.2024 - 21:53

Arzu Sabancı'dan müstakbel gelininin oyunculuğuna övgü duyamadık, Demet Evgar'a nasip oldu. Sabancı, 'Bahar' dizisindeki Evgar'ı çok beğendiğini böyle ilan etti.

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İlişkilerinde emin adımlarla ilerleyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin aşkını duymayan kalmadı.

İlişkilerinde emin adımlarla ilerleyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin aşkını duymayan kalmadı.

Ancak gelin görün ki, ilk günden beri bitmek bilmeyen söylentilere göre Arzu Sabancı gelini olarak Erçel'i istemiyor(muş).

Ancak gelin görün ki, ilk günden beri bitmek bilmeyen söylentilere göre Arzu Sabancı gelini olarak Erçel'i istemiyor(muş).

Elbette ne bu iddiaların bir doğruluk payı yok: Hatta Hande Erçel, Sabancı’nın kendisini gelin olarak istemediği haberlerine sert çıkarak “Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen” sözleriyle dedikoduları yalanladı.

Elbette ne bu iddiaların bir doğruluk payı yok: Hatta Hande Erçel, Sabancı’nın kendisini gelin olarak istemediği haberlerine sert çıkarak “Arkadaşlar olur mu öyle bir şey? Lütfen” sözleriyle dedikoduları yalanladı.

Ancak Arzu Sabancı'nın son paylaşımı yine Hande Erçel'e ima olarak düşünüldü...

Ancak Arzu Sabancı'nın son paylaşımı yine Hande Erçel'e ima olarak düşünüldü...

Ünlü olmak zor iş!

'Bahar' dizisini izleyen Arzu Sabancı, Demet Evgar'ı övmeden geçemedi: Evgar için "Sen ne tatlısın" yorumunda bulundu.

'Bahar' dizisini izleyen Arzu Sabancı, Demet Evgar'ı övmeden geçemedi: Evgar için "Sen ne tatlısın" yorumunda bulundu.
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Belki yeni dizisi çıkınca aynı jest müstakbel gelinine de gelir... Ne dersiniz?

Belki yeni dizisi çıkınca aynı jest müstakbel gelinine de gelir... Ne dersiniz?

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