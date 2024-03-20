Ah Shakira Üzümlü Kekim! Olaylı Boşanmada Şaşırtan Detay Çok Sonra Ortaya Çıktı

11 yıllık eşi Gerard Pique tarafından ihanete uğrayan Shakira'nın yaşadıkları erkeklere güvenmememizin nedenlerinden biri oldu... Geçtiğimiz yıla damgasını vuran olaylı boşanmada birçok iddia ortaya atılmıştı. En çok konuşulan ise Shakira'nın aldatıldığını Sherlock Holmes misali öğrenmiş olmasıydı. Ancak o iş herkesin konuştuğu gibi değilmiş: Shakira ilk kez anlattı.