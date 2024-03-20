Ah Shakira Üzümlü Kekim! Olaylı Boşanmada Şaşırtan Detay Çok Sonra Ortaya Çıktı
Ah Shakira Üzümlü Kekim! Olaylı Boşanmada Şaşırtan Detay Çok Sonra Ortaya Çıktı
Kaynak: https://people.com/shakira-says-rumor...
11 yıllık eşi Gerard Pique tarafından ihanete uğrayan Shakira'nın yaşadıkları erkeklere güvenmememizin nedenlerinden biri oldu... Geçtiğimiz yıla damgasını vuran olaylı boşanmada birçok iddia ortaya atılmıştı. En çok konuşulan ise Shakira'nın aldatıldığını Sherlock Holmes misali öğrenmiş olmasıydı. Ancak o iş herkesin konuştuğu gibi değilmiş: Shakira ilk kez anlattı.
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Ünlü futbolcu Gerard Pique'nin 11 yıllık eşi Shakira'yı aldatması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü!
Dünyaca ünlü şarkıcı eşini 22 yaşında bir kadınla aldatan Pique o zamandan beri tepkilerin odağında ve birçok kez hayranlar tarafından gittiği yerlerde de yuhalandı...
Ancak Shakira'nın aldatıldığını anlama şekli, Pique'nin ihanetinden daha çok şaşırtmıştı: Öyle ki Sherlock Holmes şapka çıkardı!
Evlerinin buzdolabında ise sürekli Shakira'nın en sevdiği reçel duruyormuş fakat biricik eşi Pique bu reçeli asla sevmiyormuş...
Bu iddia uzun süre gündemi epey sallamış ve herkes bir kez daha Shakira'ya hayran kalmıştı: Ancak söz konusu reçel masalına yalanlama yine ünlü şarkıcıdan geldi.
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Son röportajında çok konuşulan bu konuya açıklık getiren Shakira, aldatıldığını bu şekilde öğrenmediğini söyledi.
Ayrıca bir kez daha eski eşi Pique'nin futbol kariyeri için kendi kariyerini askıya aldığını da anlattı...
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