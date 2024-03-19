Şeyma Subaşı'nın Bikinisine Laf Eden Meedo, Ünlü Modelle Dans Etmelere Doyamadı

Şeyma Subaşı ile olan evliliğiyle ülkemizde tanınırlık kazanan Meedo, boşanmanın ardından bekarlığın keyfini çıkarıyor. Önce Subaşı'nın arkadaşıyla, sonra bir Netflix yıldızıyla adı anılan Meedo, şimdi de ünlü modelle dans ettiği anları paylaştı. Şeyma Subaşı'nın açık giyinmesine laf ederken, bekar Meedo'nun rahat tavırları dikkat çekti.