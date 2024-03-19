Şeyma Subaşı'nın Bikinisine Laf Eden Meedo, Ünlü Modelle Dans Etmelere Doyamadı
Şeyma Subaşı'nın Bikinisine Laf Eden Meedo, Ünlü Modelle Dans Etmelere Doyamadı
Şeyma Subaşı ile olan evliliğiyle ülkemizde tanınırlık kazanan Meedo, boşanmanın ardından bekarlığın keyfini çıkarıyor. Önce Subaşı'nın arkadaşıyla, sonra bir Netflix yıldızıyla adı anılan Meedo, şimdi de ünlü modelle dans ettiği anları paylaştı. Şeyma Subaşı'nın açık giyinmesine laf ederken, bekar Meedo'nun rahat tavırları dikkat çekti.
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, nam-ı diğer Meedo'da bulmuştu.
İkili bir ayrıl, bir barış ilişkilerinin nihayetinde dünyaevine girmiş ve 3 gün 3 gece süren bir düğün yapmıştı.
Ancak bu evlilik düşünülenden daha kısa sürdü: 5 ayın sonunda ikili yollarını ayırdı.
Şimdilerde Şeyma Subaşı kendi hayatına odaklanırken, Meedo'nun ismini sık sık birileriyle duyar olduk...
Meedo'nun son hikaye paylaşımı ise dikkatleri çekti: Bir modelle dans ettiği anları sosyal medyasında paylaştı.
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Takipçilerinin ise Şeyma Subaşı'nın bikini giymesine laf ederken, şimdiki rahat tavırları dikkatlerini çekti.
Meedo'nun birlikte paylaşım yaptığı modelin yeni kız arkadaşı olup olmadığı ise bilinmiyor.
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