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Şeyma Subaşı'nın Bikinisine Laf Eden Meedo, Ünlü Modelle Dans Etmelere Doyamadı

Şeyma Subaşı'nın Bikinisine Laf Eden Meedo, Ünlü Modelle Dans Etmelere Doyamadı

Şeyma Subaşı
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.03.2024 - 20:10

Şeyma Subaşı ile olan evliliğiyle ülkemizde tanınırlık kazanan Meedo, boşanmanın ardından bekarlığın keyfini çıkarıyor. Önce Subaşı'nın arkadaşıyla, sonra bir Netflix yıldızıyla adı anılan Meedo, şimdi de ünlü modelle dans ettiği anları paylaştı. Şeyma Subaşı'nın açık giyinmesine laf ederken, bekar Meedo'nun rahat tavırları dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, nam-ı diğer Meedo'da bulmuştu.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, nam-ı diğer Meedo'da bulmuştu.

İkili bir ayrıl, bir barış ilişkilerinin nihayetinde dünyaevine girmiş ve 3 gün 3 gece süren bir düğün yapmıştı.

İkili bir ayrıl, bir barış ilişkilerinin nihayetinde dünyaevine girmiş ve 3 gün 3 gece süren bir düğün yapmıştı.

Ancak bu evlilik düşünülenden daha kısa sürdü: 5 ayın sonunda ikili yollarını ayırdı.

Ancak bu evlilik düşünülenden daha kısa sürdü: 5 ayın sonunda ikili yollarını ayırdı.

Şimdilerde Şeyma Subaşı kendi hayatına odaklanırken, Meedo'nun ismini sık sık birileriyle duyar olduk...

Şimdilerde Şeyma Subaşı kendi hayatına odaklanırken, Meedo'nun ismini sık sık birileriyle duyar olduk...

Kendisi önce Subaşı'nın arkadaşıyla, sonra bir Netflix yıldızıyla anılmıştı.

Meedo'nun son hikaye paylaşımı ise dikkatleri çekti: Bir modelle dans ettiği anları sosyal medyasında paylaştı.

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Takipçilerinin ise Şeyma Subaşı'nın bikini giymesine laf ederken, şimdiki rahat tavırları dikkatlerini çekti.

Takipçilerinin ise Şeyma Subaşı'nın bikini giymesine laf ederken, şimdiki rahat tavırları dikkatlerini çekti.

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada

Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor.

ifadelerini kullanmıştı.

Meedo'nun birlikte paylaşım yaptığı modelin yeni kız arkadaşı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Meedo'nun birlikte paylaşım yaptığı modelin yeni kız arkadaşı olup olmadığı ise bilinmiyor.
Meedo'nun birlikte paylaşım yaptığı modelin yeni kız arkadaşı olup olmadığı ise bilinmiyor.

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