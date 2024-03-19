X Factor Yarışmasında Jürilerin Ayakta Alkışladığı Ferah Zeydan'ın Değişimini Görenler Tanıyamadı
X Factor Yarışmasında Jürilerin Ayakta Alkışladığı Ferah Zeydan'ın Değişimini Görenler Tanıyamadı
X Factor yarışmasındaki performansıyla bir döneme damgasını vuran Ferah Zeydan'ı hatırlayanlarınız vardır. Jürilerin performansı karşısında etkilenip ayakta alkışladığı Zeydan, şimdi de değişimiyle görenleri epey şaşırttı.
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2014 yılında X Factor yarışmasında sesiyle hem jürileri hem de izleyicileri kendine hayran bırakan Ferah Zeydan'ı hatırlayanlarınız vardır.
Yarışmanın jürilerinden Armağan Çağlayan, o zamanlar 19 yaşında olan Zeydan'a kaç kilo olduğunu sormuştu.
Ancak geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası yaşadığı değişimle Ferah Zeydan gören herkesi şaşırttı.
Kendisi hala aktif olarak müzik kariyerini sürdürüyor.
Tarzını da baya değiştirdi. 👇
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Hem verdiği kilolar hem de tarzında yaptığı değişiklik takipçileri tarafından beğenildi.
Siz müzisyen ismin değişimini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun...
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