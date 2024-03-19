Biri Müge Anlı'yı Arasın: Kate Middleton'ın Son Görüntülerindeki Kişinin Dublör Olduğu İddia Edildi

Bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ardından Kate Middleton en son geçtiğimiz gün bir çiftlik dükkanında görüntülenmişti. Öldüğü zannedilen Prenses en nihayetinde ortaya çıktı derken şimdi de görüntülerdeki kadının Middleton değil, bir dublör olduğu iddia edildi. Çözünürlüğü arttırılan görsellerdeki kadın gerçekten de Prenses'e hiç benzemiyor...

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