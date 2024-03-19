Biri Müge Anlı'yı Arasın: Kate Middleton'ın Son Görüntülerindeki Kişinin Dublör Olduğu İddia Edildi
Biri Müge Anlı'yı Arasın: Kate Middleton'ın Son Görüntülerindeki Kişinin Dublör Olduğu İddia Edildi
Bitmek bilmeyen komplo teorilerinin ardından Kate Middleton en son geçtiğimiz gün bir çiftlik dükkanında görüntülenmişti. Öldüğü zannedilen Prenses en nihayetinde ortaya çıktı derken şimdi de görüntülerdeki kadının Middleton değil, bir dublör olduğu iddia edildi. Çözünürlüğü arttırılan görsellerdeki kadın gerçekten de Prenses'e hiç benzemiyor...
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Tüm dünya adeta haftalardır Galler Prensesi Kate Middleton'ı arıyor: Aylar önce apar topar girdiği ameliyat sonrası kendisinden haber alınamayan Prenses uzun bir süredir kimseler tarafından görülmedi.
Öldüğü iddialarından komaya girdiği iddialarına değin sayısız teori üretilse de, Saray mensupları sır verip ser vermiyor.
Nihayetinde geçtiğimiz gün Prenses'in eşiyle beraber alışverişte görüntülendiği haberi gelmiş ancak kanıtlı video anca akşamına düşmüştü.
Uzaktan çekilen görüntülerin çözünürlüğü epey düşük olduğu için çoğunluk hala ikna olmamıştı...
İşin başına yine TikTok teorisyenleri geçti ve yapay zekayla çözünürlüğü arttırılan fotoğraflardaki kişinin Kate Middleton'dan çok başka biri olduğu görüldü.
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Yine çözünürlüğü arttırılmış bir diğer fotoğraf:
Bu fotoğraflarla beraber herkes Kate Middleton yerine bir dublörün kullanıldığına ikna oldu.
Videodaki kişinin İngiltere'de Galler Prensesi'ne benzerliğiyle nam salmış olan Heidi Agan olduğunu düşünenler de var.
Sizce videodaki kişi gerçekten de dublörü olarak yer alan Heidi Agan olabilir mi?
Saç çizgisinin de Kate'in diğer fotoğraflarına kıyasla daha yüksek olduğu düşünüldü.
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