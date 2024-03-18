Rahat Bir Nefes Alabiliriz: Prenses Kate Middleton, Eşi Prens William ile İlk Kez Görüntülendi

Sadece İngiltere'nin değil, tüm Türkiye'nin de akıbetini merak ettiği Prenses Kate Middleton'dan bir yeni haber var: Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton'ın daha bu sabah eşiyle birlikte alışverişe çıktığı haberi servis edilse de, hiçbir görüntü olmaması kimseyi ikna edememişti. The Sun gecikmeli olsa da Prenses'in alışverişten görüntülerini yeni paylaştı.