Rahat Bir Nefes Alabiliriz: Prenses Kate Middleton, Eşi Prens William ile İlk Kez Görüntülendi
Rahat Bir Nefes Alabiliriz: Prenses Kate Middleton, Eşi Prens William ile İlk Kez Görüntülendi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/royals/26766...
Sadece İngiltere'nin değil, tüm Türkiye'nin de akıbetini merak ettiği Prenses Kate Middleton'dan bir yeni haber var: Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton'ın daha bu sabah eşiyle birlikte alışverişe çıktığı haberi servis edilse de, hiçbir görüntü olmaması kimseyi ikna edememişti. The Sun gecikmeli olsa da Prenses'in alışverişten görüntülerini yeni paylaştı.
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Aylardır geçirdiği acil ameliyatın ardından haber alınamayan Kate Middleton'ın uzun süreli sessizliği kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Öldüğü iddialarından, eşi Prens William'la boşanma sürecinde olduğu iddialarına değin sayısız teori ortaya atılsa da, Prenses'i hala ne gören ne duyan vardı.
Üstüne Saray'ın paylaştığı son fotoğrafta yaşayanan photoshop skandalı, 'İkinci bir Prenses Diana vakası mı' endişelerine neden olmuştu.
En son tüm dünyanın akıbetini merak ettiği Prenses'in bu sabah eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanında alışveriş yaptığı aktarıldı.
Derken önce haber, sonra görüntüler geldi: Kimse haberi inandırıcı bulmayınca, akşamında videolu kanıt servis edildi.
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The Sun'ın haberine göre, Prenses gayet sağlıklı, rahat ve huzurlu.
Söz konusu görüntülerin yeni olduğunu saray yorumcusu ve The Sun editörü Matt Wilkinson da doğruladı.
Sosyal medyadaki kullanıcılar ise görüntülerin niçin sabah paylaşılmadığını sorguluyor.
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