Safiye Soyman'dan Photoshop Dersi mi Aldı? Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten ile Bir Anda Boy Attı
Safiye Soyman'dan Photoshop Dersi mi Aldı? Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten ile Bir Anda Boy Attı
Ünlü şarkıcı ve sabah programlarının aranan yüzü Seda Sayan da arkadaşı Safiye Soyman gibi photoshoptan nasibini aldı. Eşi Çağlar Ökten ile paylaşım yapan sabahların sultanı sayesinde ikili adeta boy attı!
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Hem sabahların hem de sahnelerin sultanı Seda Sayan'ı tanımayan kalmadı: Kendisi aynı zamanda yıllara meydan okuyor.
Geçirdiği estetik operasyonları inkar da etmeyen ünlü sanatçı, üstüne aşkı da bulunca iyice gençleşti.
Eşi Çağlar Ökten'le paylaşımlara doyamayan Seda Sayan'ın yaptığı photoshoplar da gözden kaçmıyor tabi...
Adeta Barbie bebeğe dönen sabahların sultanıi bu sefer eşini de es geçmedi.
Seda Sayan'ın yaptığı hikaye paylaşımında ikilinin boylarının normale kıyasla daha uzun göründüğü düşünüldü.
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Bu işin piri en yakın arkadaşı sonuçta! 👀 Sizin düşünceleriniz neler?
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