Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Safiye Soyman'dan Photoshop Dersi mi Aldı? Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten ile Bir Anda Boy Attı

Safiye Soyman'dan Photoshop Dersi mi Aldı? Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten ile Bir Anda Boy Attı

Seda Sayan
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.03.2024 - 19:59

Ünlü şarkıcı ve sabah programlarının aranan yüzü Seda Sayan da arkadaşı Safiye Soyman gibi photoshoptan nasibini aldı. Eşi Çağlar Ökten ile paylaşım yapan sabahların sultanı sayesinde ikili adeta boy attı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hem sabahların hem de sahnelerin sultanı Seda Sayan'ı tanımayan kalmadı: Kendisi aynı zamanda yıllara meydan okuyor.

Hem sabahların hem de sahnelerin sultanı Seda Sayan'ı tanımayan kalmadı: Kendisi aynı zamanda yıllara meydan okuyor.

Geçirdiği estetik operasyonları inkar da etmeyen ünlü sanatçı, üstüne aşkı da bulunca iyice gençleşti.

Geçirdiği estetik operasyonları inkar da etmeyen ünlü sanatçı, üstüne aşkı da bulunca iyice gençleşti.

Eşi Çağlar Ökten'le paylaşımlara doyamayan Seda Sayan'ın yaptığı photoshoplar da gözden kaçmıyor tabi...

Eşi Çağlar Ökten'le paylaşımlara doyamayan Seda Sayan'ın yaptığı photoshoplar da gözden kaçmıyor tabi...

Adeta Barbie bebeğe dönen sabahların sultanıi bu sefer eşini de es geçmedi.

Adeta Barbie bebeğe dönen sabahların sultanıi bu sefer eşini de es geçmedi.

Seda Sayan'ın yaptığı hikaye paylaşımında ikilinin boylarının normale kıyasla daha uzun göründüğü düşünüldü.

Seda Sayan'ın yaptığı hikaye paylaşımında ikilinin boylarının normale kıyasla daha uzun göründüğü düşünüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu işin piri en yakın arkadaşı sonuçta! 👀 Sizin düşünceleriniz neler?

Bu işin piri en yakın arkadaşı sonuçta! 👀 Sizin düşünceleriniz neler?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?