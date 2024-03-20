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Murat Boz Oyuncuları Kıskandıracak Performansıyla Beşiktaş'ın Kurucusu Mirliva Muhittin Oldu!

Murat Boz Oyuncuları Kıskandıracak Performansıyla Beşiktaş'ın Kurucusu Mirliva Muhittin Oldu!

murat boz Beşiktaş
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.03.2024 - 17:52

Biz onu şarkıcı kimliğiyle tanısak da o zaman zaman oyunculuk yeteneklerini sergilemekten çekinmiyor: Murat Boz, Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde Beşiktaş'ın kurucu isimlerinden Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı... 👇

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Ünlü şarkıcı Murat Boz son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündeminde: Kimse onun bekar kalmasına tahammül edemiyor!

Ünlü şarkıcı Murat Boz son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündeminde: Kimse onun bekar kalmasına tahammül edemiyor!

Ancak ünlü şarkıcı magazin gündemine bu sefer yaptığı harika bir işle geldi: Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde rol aldı.

Ancak ünlü şarkıcı magazin gündemine bu sefer yaptığı harika bir işle geldi: Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde rol aldı.

Bu kendisinin ilk oyunculuk deneyimi değil elbette: Daha önce rol aldığı filmlerde on parmağında on marifet olduğunu kanıtlamıştı!

Bu kendisinin ilk oyunculuk deneyimi değil elbette: Daha önce rol aldığı filmlerde on parmağında on marifet olduğunu kanıtlamıştı!

Murat Boz kısa filmde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı.

Murat Boz kısa filmde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı.

Setten paylaştığı fotoğraflar ise kısa sürede hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.

Setten paylaştığı fotoğraflar ise kısa sürede hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.
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Murat Boz'u görenler 'Bir dönem dizisi projesi gelmez mi?' diye umutlanmadı da değil...

Murat Boz'u görenler 'Bir dönem dizisi projesi gelmez mi?' diye umutlanmadı da değil...

Biz Murat Boz'u bu role çok yakıştırdık...

Biz Murat Boz'u bu role çok yakıştırdık...

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