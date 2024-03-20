Murat Boz Oyuncuları Kıskandıracak Performansıyla Beşiktaş'ın Kurucusu Mirliva Muhittin Oldu!
Murat Boz Oyuncuları Kıskandıracak Performansıyla Beşiktaş'ın Kurucusu Mirliva Muhittin Oldu!
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Ünlü şarkıcı Murat Boz son zamanlarda aşk hayatıyla magazin gündeminde: Kimse onun bekar kalmasına tahammül edemiyor!
Ancak ünlü şarkıcı magazin gündemine bu sefer yaptığı harika bir işle geldi: Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde rol aldı.
Bu kendisinin ilk oyunculuk deneyimi değil elbette: Daha önce rol aldığı filmlerde on parmağında on marifet olduğunu kanıtlamıştı!
Murat Boz kısa filmde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı.
Setten paylaştığı fotoğraflar ise kısa sürede hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.
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Murat Boz'u görenler 'Bir dönem dizisi projesi gelmez mi?' diye umutlanmadı da değil...
Biz Murat Boz'u bu role çok yakıştırdık...
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