Murat Boz Oyuncuları Kıskandıracak Performansıyla Beşiktaş'ın Kurucusu Mirliva Muhittin Oldu!

Biz onu şarkıcı kimliğiyle tanısak da o zaman zaman oyunculuk yeteneklerini sergilemekten çekinmiyor: Murat Boz, Dünya Beşiktaşlılar Günü için çekilen 'Bir Tavırdır Beşiktaş' adlı kısa filmde Beşiktaş'ın kurucu isimlerinden Mirliva Muhittin Bey'i canlandırdı... 👇