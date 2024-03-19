Eril Enerjisi Her Geçen Gün Tavan Yapan Kerimcan Durmaz Şimdi de Stüdyoya Girdi
Eril Enerjisi Her Geçen Gün Tavan Yapan Kerimcan Durmaz Şimdi de Stüdyoya Girdi
Kerimcan Durmaz son zamanlarda tarzında yaptığı değişikliklerle gündemde: Eril enerjisi her geçen gün daha da tavan yapan Durmaz şimdi de stüdyoya girdi, sürprizin haberini önden verdi...
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Sosyal medyada trendler ondan soruluyor: "Aşko, yeto" vb. birçok kelimenin kullanılmasının sorumlusu Kerimcan Durmaz. 👀
Influencerlık da şarkıcılık da onun işi: Kendisi hem çektiği vloglar ile çok konuşuluyor hem de klipleriyle adından söz ettiriyor.
Kendisinin son zamanlarda konuşulma sebebi ise birden artışa geçen eril enerjisi...
Konuşmasından giyimine, her bir şeyi değişen Durmaz'ın son tarzını herkes çok beğendi.
Adı Erilcan Durmaz'a çıkan ünlü isim, şimdi de stüdyoya girdi.
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"Duyacaklarınıza hazır mısınız bilmiyorum" notuyla fotoğraf paylaşan Durmaz, 'Yeni şarkı mı geliyor?' diye düşündürmedi değil...
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