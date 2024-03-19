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Uzun Süredir Londra'da Yaşayan Serel Yereli Türkiye'ye Dönme Sebebiyle Kafaları Karıştırdı

Uzun Süredir Londra'da Yaşayan Serel Yereli Türkiye'ye Dönme Sebebiyle Kafaları Karıştırdı

Effy
Effy - Onedio Editörü
19.03.2024 - 21:16

Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen Serel Yereli, uzun bir süredir yaşamını Londra'da sürdürüyordu. Şimdilerde müzikle uğraşan Yereli'nin Türkiye'ye ani dönme kararı ve nedeni kafaları karıştırdı.

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Gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerek açıklamalarıyla zaman zaman magazinin gündemine gelen Serel Yereli'yi tanıyanlarınız vardır.

Gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerek açıklamalarıyla zaman zaman magazinin gündemine gelen Serel Yereli'yi tanıyanlarınız vardır.

Yereli, 'Bodrum Masalı' dizisindeki Alara rolüyle tanınsa da oyunculuğunu sürdürmedi.

Yereli, 'Bodrum Masalı' dizisindeki Alara rolüyle tanınsa da oyunculuğunu sürdürmedi.

Şimdilerde müzikle ilgilinen Yereli, seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Şimdilerde müzikle ilgilinen Yereli, seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Uzun bir süredir yaşamını Londra'da sürdüren ünlü isim, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlık seçiminde yaptığı açıklamayla tartışmalara neden olmuştu.

Uzun bir süredir yaşamını Londra'da sürdüren ünlü isim, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlık seçiminde yaptığı açıklamayla tartışmalara neden olmuştu.

Oy kullanmadığını söyleyen Yereli, 'Atam oy kullanma hakkı verdiği gibi oy kullanmama hakkı da vermiş' ifadelerini kullanmıştı.

Oy kullanmadığını söyleyen Yereli, 'Atam oy kullanma hakkı verdiği gibi oy kullanmama hakkı da vermiş' ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü şarkıcı şimdi de ani bir şekilde Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı şimdi de ani bir şekilde Türkiye'ye geri taşınacağını duyurdu.

"3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşamaya odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım, fiziksel sağlığımı toparlamaya Türkiye'ye taşınıyorum" açıklamasını yaptı.

"3 ay sadece ama sadece sağlıklı yaşamaya odaklanacağım. Mental sağlığımı toparlamaya Londra'ya taşınmıştım, fiziksel sağlığımı toparlamaya Türkiye'ye taşınıyorum" açıklamasını yaptı.

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