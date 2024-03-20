Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep Alkan Hastalığı Nedeniyle Verdiği Kilolarla Sevenlerini Endişelendirdi
Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep Alkan Hastalığı Nedeniyle Verdiği Kilolarla Sevenlerini Endişelendirdi
Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, hastalığı nedeniyle zayıfladığını söyleyerek son halini paylaştı. Alkan'ın paylaşımını gören sevenleri ise endişelenmeden edemedi... 👇
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Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ı babası gibi ekranlardan tanıyanlarınız vardır.
En son "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu adeta anne ve babasının kızı olduğunu kanıtlamıştı.
Kendisi geçmiş sezonlarda Survivor yarışmasına katılmış ve oradaki performansıyla da adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Alkan paylaşımlarıyla da yüz binlerce beğeni alıyor...
Ancak bu seferki son paylaşımı sevenlerini endişelendirdi: Alkan, hastalığından dolayı zayıfladığını söyledi.
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"Hastalığımdan dolayı çok kısa bir sürede istemsiz kilo verdim. Spor ile kas yapma döneminde bu güzel olmadı. Hala iyileşemedim ama her gün biraz daha iyiyim" şeklinde durumunu açıkladı.
Umarız en kısa zamanda hem sağlığına kavuşur hem de istediği kiloya ulaşır... 🙏
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Evet. Hastalığı nasıl da belli fotoğrafta, geçmiş olsun. Lop lop et, pıt pıt yağ olsun.