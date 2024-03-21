Amerika'ya Yerleşen Eylül Öztürk Adının Başına Yabancı Bir İsim Ekledi

Özellikle de Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve ardından tüm gözlerin onun hayatına çevrildiği Eylül Öztürk, bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oradaki lüks yaşamıyla adından söz ettirirken, aynı zamanda gelen tepkilere binaen paylaşımlar yapıyordu. Şimdi de Amerika'da ismini telaffuz etmekte zorlananlar olduğu için isminin başına yabancı bir isim eklediğini duyurdu.