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Amerika'ya Yerleşen Eylül Öztürk Adının Başına Yabancı Bir İsim Ekledi

Amerika'ya Yerleşen Eylül Öztürk Adının Başına Yabancı Bir İsim Ekledi

Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 17:40

Özellikle de Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve ardından tüm gözlerin onun hayatına çevrildiği Eylül Öztürk, bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oradaki lüks yaşamıyla adından söz ettirirken, aynı zamanda gelen tepkilere binaen paylaşımlar yapıyordu. Şimdi de Amerika'da ismini telaffuz etmekte zorlananlar olduğu için isminin başına yabancı bir isim eklediğini duyurdu.

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Özellikle Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Eylül Öztürk, hem eski yakın arkadaş olmaları hem de benzer bir güzellik salonu vb. geçmişine sahip olmaları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Eylül Öztürk, hem eski yakın arkadaş olmaları hem de benzer bir güzellik salonu vb. geçmişine sahip olmaları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunan Öztürk, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları her seferinde reddetmişti.

Bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunan Öztürk, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları her seferinde reddetmişti.

Uzun bir süre Amerika'da ailesiyle yaşayan Eylül Öztürk günden güne oradaki yaşamına adapte olmaya başladı.

Uzun bir süre Amerika'da ailesiyle yaşayan Eylül Öztürk günden güne oradaki yaşamına adapte olmaya başladı.

Amerikalıların 'Eylül' ismini telaffuz etmekte zorlandıklarını söyleyen fenomen isim, isminin başına yabancı bir isim ekledi.

Amerikalıların 'Eylül' ismini telaffuz etmekte zorlandıklarını söyleyen fenomen isim, isminin başına yabancı bir isim ekledi.

Kendisinin yeni ismi 'Hailey Eylül' oldu: Hatta İngilizce paylaşımlar yaptığı Instagram profilinin adını da @haileyeylulozkan olarak güncelledi.

Kendisinin yeni ismi 'Hailey Eylül' oldu: Hatta İngilizce paylaşımlar yaptığı Instagram profilinin adını da @haileyeylulozkan olarak güncelledi.
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Hailey ismini ekleme sebebini de yorumlarda böyle açıkladı. 👇

Hailey ismini ekleme sebebini de yorumlarda böyle açıkladı. 👇

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Hasan Tahsin

Soytarı mabadı zora gelince çekti gitti,birde ismini değiştirmiş artık işim olmaz hesabı,zerre kadar onurun varsa birdaha dönmezsin...

Melisa

Eylül saninin ismine çökmüş insan utanır

ceren35

Ugly betty