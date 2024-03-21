Amerika'ya Yerleşen Eylül Öztürk Adının Başına Yabancı Bir İsim Ekledi
Amerika'ya Yerleşen Eylül Öztürk Adının Başına Yabancı Bir İsim Ekledi
Özellikle de Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve ardından tüm gözlerin onun hayatına çevrildiği Eylül Öztürk, bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oradaki lüks yaşamıyla adından söz ettirirken, aynı zamanda gelen tepkilere binaen paylaşımlar yapıyordu. Şimdi de Amerika'da ismini telaffuz etmekte zorlananlar olduğu için isminin başına yabancı bir isim eklediğini duyurdu.
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Özellikle Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Eylül Öztürk, hem eski yakın arkadaş olmaları hem de benzer bir güzellik salonu vb. geçmişine sahip olmaları nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunan Öztürk, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları her seferinde reddetmişti.
Uzun bir süre Amerika'da ailesiyle yaşayan Eylül Öztürk günden güne oradaki yaşamına adapte olmaya başladı.
Amerikalıların 'Eylül' ismini telaffuz etmekte zorlandıklarını söyleyen fenomen isim, isminin başına yabancı bir isim ekledi.
Kendisinin yeni ismi 'Hailey Eylül' oldu: Hatta İngilizce paylaşımlar yaptığı Instagram profilinin adını da @haileyeylulozkan olarak güncelledi.
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Hailey ismini ekleme sebebini de yorumlarda böyle açıkladı. 👇
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Soytarı mabadı zora gelince çekti gitti,birde ismini değiştirmiş artık işim olmaz hesabı,zerre kadar onurun varsa birdaha dönmezsin...
Eylül saninin ismine çökmüş insan utanır
Ugly betty