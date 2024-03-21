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Yeni James Bond Olmaya Hazırlanan Ünlü Oyuncudan Eşiyle Arasındaki Yaş Farkına Bomba Yanıt

Yeni James Bond Olmaya Hazırlanan Ünlü Oyuncudan Eşiyle Arasındaki Yaş Farkına Bomba Yanıt

Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 23:20

Aaron Taylor-Johnson en son James Bond rolünü üstleneceği iddialarıyla herkesi heyecanlandırmıştı! Gündeme gelince payına düşeni alan ünlü oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkına yorum yapanlara sessiz kalmadı...

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James Bond rolü için kendisine teklif götürülen Aaron Taylor-Johnson, aksiyon hayranlarını epey heyecanlandırmıştı.

James Bond rolü için kendisine teklif götürülen Aaron Taylor-Johnson, aksiyon hayranlarını epey heyecanlandırmıştı.

James Bond rolünü üstlenip üstlenmeyeceği konuşulurken, ünlü oyuncu gündemden payına düşeni aldı...

James Bond rolünü üstlenip üstlenmeyeceği konuşulurken, ünlü oyuncu gündemden payına düşeni aldı...

2012 yılından beri evli olduğu Sam Taylor-Johnson ile olan ilişkilerine oyuncunun sevenlerinden tatsız yorumlar geldi.

2012 yılından beri evli olduğu Sam Taylor-Johnson ile olan ilişkilerine oyuncunun sevenlerinden tatsız yorumlar geldi.

Aaron Taylor-Johnson 33, eşi ise 57 yaşında.

Ancak eşiyle evliliğine gelen kötü yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, gelen eleştirileri 'mantıksız' bulduğunu söyledi...

Ancak eşiyle evliliğine gelen kötü yorumlara kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu, gelen eleştirileri 'mantıksız' bulduğunu söyledi...

“Şunu anlamalısınız ki çoğu kişinin yirmili yaşlarda yaptıklarını ben 13 yaşında yapıyordum" diyen ünlü aktör, insanların, hayatta farklı zaman dilimleri olduğunu anlaması gerektiğini belirtti.

“Şunu anlamalısınız ki çoğu kişinin yirmili yaşlarda yaptıklarını ben 13 yaşında yapıyordum" diyen ünlü aktör, insanların, hayatta farklı zaman dilimleri olduğunu anlaması gerektiğini belirtti.
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Aaron Taylor-Johnson, eşi Sam ile 18 yaşındayken tanışmıştı: İkili ilişkilerinin 3. yılında nikah masasına oturdu.

Aaron Taylor-Johnson, eşi Sam ile 18 yaşındayken tanışmıştı: İkili ilişkilerinin 3. yılında nikah masasına oturdu.

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