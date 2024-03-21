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Birkaç Aya 60'ına Girecek Olan Ünlü Şarkıcının Kaslı ve Fit Fiziği Görenlere Fenalık Geçirtti!

Birkaç Aya 60'ına Girecek Olan Ünlü Şarkıcının Kaslı ve Fit Fiziği Görenlere Fenalık Geçirtti!

Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 21:26

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz'i görenler birkaç aya 60 yaşına gireceğine inanmak istemedi! Çünkü o 60'sa, biz neyiz? 🥲

Bakalım 👇

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Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'i tanıyanlarınız vardır...

Bir döneme damgasını vuran dünyaca ünlü şarkıcı Lenny Kravitz'i tanıyanlarınız vardır...

Kendisi aynı zamanda dünyaca ünlü oyuncu Zoë Kravitz'in babası!

Kendisi aynı zamanda dünyaca ünlü oyuncu Zoë Kravitz'in babası!

Efsane şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz, Mayıs ayında 60 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Efsane şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz, Mayıs ayında 60 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Ancak kendisinin interneti adeta etkisi altına alan kaslı pozunu görenler 60'ı duyunca donakaldı!

Ancak kendisinin interneti adeta etkisi altına alan kaslı pozunu görenler 60'ı duyunca donakaldı!

"Lenny birkaç aya 60'ına girecek. Sizin bahaneniz ne?" açıklamasıyla paylaşılan bu fotoğraf görenlere fenalık geçirtti!

"Lenny birkaç aya 60'ına girecek. Sizin bahaneniz ne?" açıklamasıyla paylaşılan bu fotoğraf görenlere fenalık geçirtti!
twitter.com

Hem haklı hem de bir o kadar komik yanıtlar gecikmedi...

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"Ben 60 yaşına giremem aptal."

"Ben 60 yaşına giremem aptal."
twitter.com

"İnsanlardan canı istediği zaman 60 yaşına girmelerini beklemek çok saçma."

"İnsanlardan canı istediği zaman 60 yaşına girmelerini beklemek çok saçma."
twitter.com

"Sadece 37 yaşındayım."

"Sadece 37 yaşındayım."
twitter.com

"Tembellik, kabul ediyorum."

"Tembellik, kabul ediyorum."
twitter.com

"Hamileyim."

"Hamileyim."
twitter.com
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"İşe gitmem gerek."

"İşe gitmem gerek."
twitter.com

Sizin bahaneniz ne? 😂 Yorumlara buyurun!

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Ersn Bozk

bu adam taş geldi taş gidecek💯👍