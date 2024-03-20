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Aman Kanye Görmesin: Oyunculuğa Atılan Kim Kardashian Rolü Gereği Ünlü Aktrisle Yakınlaştı

Aman Kanye Görmesin: Oyunculuğa Atılan Kim Kardashian Rolü Gereği Ünlü Aktrisle Yakınlaştı

Kim Kardashian
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.03.2024 - 22:21

Şimdilerde oyuncu olmaya merak salan Kim Kardashian, ünlü aktrisle yakınlaşma sahnesiyle yine konuşulmayı başardı!

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İş insanı ve medya kişiliği Kim Kardashian'ı tanıyanlarınız vardır: Kimse onun tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor.

İş insanı ve medya kişiliği Kim Kardashian'ı tanıyanlarınız vardır: Kimse onun tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor.

Kendisinin hem kozmetik hem de iç çamaşırı ve şekillendirici giyim markası var...

Kendisinin hem kozmetik hem de iç çamaşırı ve şekillendirici giyim markası var...

Ayrıca maaile hayatlarını ekranlar önüne serdikleri bir realite şovları da var.

Ayrıca maaile hayatlarını ekranlar önüne serdikleri bir realite şovları da var.

Ayrıca Kim'in avukat olmak için hukuk okuduğunu da belirtelim. Anlayacağınız elinden her iş geliyor!

Ayrıca Kim'in avukat olmak için hukuk okuduğunu da belirtelim. Anlayacağınız elinden her iş geliyor!

Bir de oyunculuğa heves eden Kardashian, American Horror Story'nin son sezonuna katıldı.

Bir de oyunculuğa heves eden Kardashian, American Horror Story'nin son sezonuna katıldı.
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Kendisinin oyunculuğunu beğenen de oldu beğenmeyen de: Fakat gerçekçi olmak gerekirse çoğunluk olumsuz düşünüyor...

Kendisinin oyunculuğunu beğenen de oldu beğenmeyen de: Fakat gerçekçi olmak gerekirse çoğunluk olumsuz düşünüyor...

Dizinin son fragmanında oyuncu Emma Roberts ve Kim Kardashian'ın bir yakınlaşma sahnesi olduğu görüldü.

Dizinin son fragmanında oyuncu Emma Roberts ve Kim Kardashian'ın bir yakınlaşma sahnesi olduğu görüldü.

İzleyiciler fragman karşısında hem şaşırdı hem de sahnenin amacını sorgulayanlar oldu.

İzleyiciler fragman karşısında hem şaşırdı hem de sahnenin amacını sorgulayanlar oldu.

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