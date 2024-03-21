Delilikte Sınır Tanımayan Florida'nın, Amerika'nın Adana'sı Olduğunu Kanıtlayan Görseller
Delilikte Sınır Tanımayan Florida'nın, Amerika'nın Adana'sı Olduğunu Kanıtlayan Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/OnlyInFlorida/
Florida'daki çılgınlıkları görünce Adana'ya şükredebilirsiniz ya da 'Bunlar ne ki' diye içinizden geçirebilirsiniz.
Karar size kalmış... 👀👇
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1. "Yaşadıkları tartışma sonrası erkek arkadaşının kredi kartından garsona 5 bin dolar bahşiş bırakmakla suçlanan kadın."
2. Ciddi bir başıboş timsah sorunu var... 👀
3. "Neden?"
4. "Turistler hoş geldiniz, son gelenlerin tadı çok lezzetliydi... Lütfen timsahları beslemeyin ya da dokunmayın."
5. "Günışığı eyaleti Florida'ya hoş geldiniz."
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6. Nasıl hayatta kaldığı da merak konusu.
7. Florida'da bir polis aracı...
8. "Floridali çift, 10. çocuklarının cinsiyet partisinde timsah kullandı."
9. Florida'daki bu keçi kaykay sürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
10. Florida'da yapılan denizaltı müzik festivali. 😳
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11. Nasıl bizden birinin aklına gelmez!?
12. Florida'da herhangi bir park. 😅
13. Kapıyı açmadan önce bir kez daha düşünün...
14. Kaplanla ip çekme yarışı oynayan bir Floridalı.
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