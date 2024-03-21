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Delilikte Sınır Tanımayan Florida'nın, Amerika'nın Adana'sı Olduğunu Kanıtlayan Görseller

Delilikte Sınır Tanımayan Florida'nın, Amerika'nın Adana'sı Olduğunu Kanıtlayan Görseller

Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 19:32

Florida'daki çılgınlıkları görünce Adana'ya şükredebilirsiniz ya da 'Bunlar ne ki' diye içinizden geçirebilirsiniz. 

Karar size kalmış... 👀👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/OnlyInFlorida/
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1. "Yaşadıkları tartışma sonrası erkek arkadaşının kredi kartından garsona 5 bin dolar bahşiş bırakmakla suçlanan kadın."

1. "Yaşadıkları tartışma sonrası erkek arkadaşının kredi kartından garsona 5 bin dolar bahşiş bırakmakla suçlanan kadın."

2. Ciddi bir başıboş timsah sorunu var... 👀

2. Ciddi bir başıboş timsah sorunu var... 👀

3. "Neden?"

3. "Neden?"

4. "Turistler hoş geldiniz, son gelenlerin tadı çok lezzetliydi... Lütfen timsahları beslemeyin ya da dokunmayın."

4. "Turistler hoş geldiniz, son gelenlerin tadı çok lezzetliydi... Lütfen timsahları beslemeyin ya da dokunmayın."

5. "Günışığı eyaleti Florida'ya hoş geldiniz."

5. "Günışığı eyaleti Florida'ya hoş geldiniz."
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6. Nasıl hayatta kaldığı da merak konusu.

6. Nasıl hayatta kaldığı da merak konusu.

7. Florida'da bir polis aracı...

7. Florida'da bir polis aracı...

8. "Floridali çift, 10. çocuklarının cinsiyet partisinde timsah kullandı."

8. "Floridali çift, 10. çocuklarının cinsiyet partisinde timsah kullandı."

9. Florida'daki bu keçi kaykay sürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

9. Florida'daki bu keçi kaykay sürerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

10. Florida'da yapılan denizaltı müzik festivali. 😳

10. Florida'da yapılan denizaltı müzik festivali. 😳
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11. Nasıl bizden birinin aklına gelmez!?

11. Nasıl bizden birinin aklına gelmez!?

12. Florida'da herhangi bir park. 😅

12. Florida'da herhangi bir park. 😅

13. Kapıyı açmadan önce bir kez daha düşünün...

13. Kapıyı açmadan önce bir kez daha düşünün...

14. Kaplanla ip çekme yarışı oynayan bir Floridalı.

14. Kaplanla ip çekme yarışı oynayan bir Floridalı.

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