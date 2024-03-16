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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Effy
Effy - Onedio Editörü
16.03.2024 - 20:31

Yeni gelinlere şükür ettiren, hangi kafa ile yapıldığı bilinmeyen restoran sunumlara hoş geldiniz! Yaratıcı mı yoksa gereksiz mi olduğuna sizin karar vereceğiniz restoran sunumlarını derledik. 👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

1. Bu gördüğünüz bir sandviç. Tabağı geçtim, ekmek altında can çekişiyor!

1. Bu gördüğünüz bir sandviç. Tabağı geçtim, ekmek altında can çekişiyor!

2. Tahta üstünde omletin tadı bi' başka...

2. Tahta üstünde omletin tadı bi' başka...

3. Ekmeğinize yağı taştan sürüyorsunuz.

3. Ekmeğinize yağı taştan sürüyorsunuz.

4. Kullanmadığınız çekmeceler itinayla sunumlarda kullanılır.

4. Kullanmadığınız çekmeceler itinayla sunumlarda kullanılır.

5. Soğan halkası kulesi her an yıkılabilir.

5. Soğan halkası kulesi her an yıkılabilir.

6. Wasabi'yi bardağın alt kısmına sürmüşler.

6. Wasabi'yi bardağın alt kısmına sürmüşler.

7. Birisi tetanoz falan olacak en nihayetinde!

7. Birisi tetanoz falan olacak en nihayetinde!

8. Hayat kısa, takolar uçuyor!

8. Hayat kısa, takolar uçuyor!

9. Bu restoranda tuz ve karabiber hapların içerisinde sunuluyor.

9. Bu restoranda tuz ve karabiber hapların içerisinde sunuluyor.

10. Keşke alttaki tabağı kullansaydınız.

10. Keşke alttaki tabağı kullansaydınız.

11. Hayır, göze de hitap etmiyor ki...

11. Hayır, göze de hitap etmiyor ki...

12. Serumda kokteyl.

12. Serumda kokteyl.

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Hasan Tahsin

Elli kere söylüyorum böyle saçma salak yerlere gidilmez,git bir esnaf lokantasına ,çorba et yemeği pilav cacık tatlı güzelce afiyetle karnını doyur,üstüne de... Devamını Gör