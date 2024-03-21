Galler Prensesi Kate Middleton Kalıtsal Hastalığı Yüzünden mi Hastanelik Oldu?
Galler Prensesi Kate Middleton Kalıtsal Hastalığı Yüzünden mi Hastanelik Oldu?
Aylardır geçirdiği operasyon sonrası kimsenin yüzünü net bir şekilde görüp, sesini duyamadığı Kate Middleton adeta tüm dünyanın derdi oldu. Geçirdiği operasyona dair detaylar gizli tutulsa da, Prenses'in hastalığına dair birçok iddia ileri sürüldü. Bunlardan en muhtemeli ise kalıtsal hastalığının olabileceği düşünüldü. Peki Prenses'in kalıtsal hastalığının adı ne? Tedavisi nasıl?
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Kate Middleton için İngiliz halkının Diana'dan sonra en sevdiği ikinci Prenses desek yalan olmaz: Kendisinin geçtiğimiz yılın sonunda apar topar ameliyata alınması kamuoyunda endişe uyandırmıştı.
Fakat o zamandan beri kendisini net bir şekilde ne gören ne de duyan olunca teoriler adeta yığılıp birikmişti.
Prenses'in geçirdiği ameliyata dair sayısız iddia ortaya atıldı: Kanser olduğunu söyleyen de oldu, yeme bozukluğunun nüksettiğini söyleyen de...
Ancak sosyal medya en akla yatkın olanın Prenses'in yaşadığı bir kalıtsal hastalık olabileceğini düşündü...
İddialara göre, Kate Middleton Crohn hastalığından muzdarip: Bir bağırsak hastalığı olan Crohn, bağırsak tahriş ve iltihaplaşmasıdır.
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Galler Prensesi'nin son 10-15 yıldır bu bağırsak hastalığını yaşadığı ve geçirdiği son operasyonda bağırsaklarının bir bölümü ameliyatla alındığı iddia edildi.
Karın ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomları olan bu rahatsızlığı Middleton'ın herkesten gizlediği ve hatta yakın ekip çalışma arkadaşlarının bile yeni yeni haberdar olduğu ileri sürüldü.
Ayrıca bu hastalığın tedavisi için aylarca yatması da gerekebilir: Bu da Prenses'in ortalara görünmemesine açıklık getiriyor.
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