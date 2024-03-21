Galler Prensesi Kate Middleton Kalıtsal Hastalığı Yüzünden mi Hastanelik Oldu?

Aylardır geçirdiği operasyon sonrası kimsenin yüzünü net bir şekilde görüp, sesini duyamadığı Kate Middleton adeta tüm dünyanın derdi oldu. Geçirdiği operasyona dair detaylar gizli tutulsa da, Prenses'in hastalığına dair birçok iddia ileri sürüldü. Bunlardan en muhtemeli ise kalıtsal hastalığının olabileceği düşünüldü. Peki Prenses'in kalıtsal hastalığının adı ne? Tedavisi nasıl?