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Galler Prensesi Kate Middleton Kalıtsal Hastalığı Yüzünden mi Hastanelik Oldu?

Galler Prensesi Kate Middleton Kalıtsal Hastalığı Yüzünden mi Hastanelik Oldu?

Kate Middleton Prens William
Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 19:16

Aylardır geçirdiği operasyon sonrası kimsenin yüzünü net bir şekilde görüp, sesini duyamadığı Kate Middleton adeta tüm dünyanın derdi oldu. Geçirdiği operasyona dair detaylar gizli tutulsa da, Prenses'in hastalığına dair birçok iddia ileri sürüldü. Bunlardan en muhtemeli ise kalıtsal hastalığının olabileceği düşünüldü. Peki Prenses'in kalıtsal hastalığının adı ne? Tedavisi nasıl?

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Kate Middleton için İngiliz halkının Diana'dan sonra en sevdiği ikinci Prenses desek yalan olmaz: Kendisinin geçtiğimiz yılın sonunda apar topar ameliyata alınması kamuoyunda endişe uyandırmıştı.

Kate Middleton için İngiliz halkının Diana'dan sonra en sevdiği ikinci Prenses desek yalan olmaz: Kendisinin geçtiğimiz yılın sonunda apar topar ameliyata alınması kamuoyunda endişe uyandırmıştı.

Ancak Saray, Prenses'in planlanmış bir operasyon geçirdiğini söylemişti.

Fakat o zamandan beri kendisini net bir şekilde ne gören ne de duyan olunca teoriler adeta yığılıp birikmişti.

Fakat o zamandan beri kendisini net bir şekilde ne gören ne de duyan olunca teoriler adeta yığılıp birikmişti.

Öldüğünü söyleyen de oldu, eşi Prens William ile boşanma yolunda olduğunu söyleyen de...

Hatta en son geçtiğimiz günlerde görüntülenen kişinin o değil, dublör olduğu söylendi:

Prenses'in geçirdiği ameliyata dair sayısız iddia ortaya atıldı: Kanser olduğunu söyleyen de oldu, yeme bozukluğunun nüksettiğini söyleyen de...

Prenses'in geçirdiği ameliyata dair sayısız iddia ortaya atıldı: Kanser olduğunu söyleyen de oldu, yeme bozukluğunun nüksettiğini söyleyen de...

Ancak sosyal medya en akla yatkın olanın Prenses'in yaşadığı bir kalıtsal hastalık olabileceğini düşündü...

Ancak sosyal medya en akla yatkın olanın Prenses'in yaşadığı bir kalıtsal hastalık olabileceğini düşündü...

İddialara göre, Kate Middleton Crohn hastalığından muzdarip: Bir bağırsak hastalığı olan Crohn, bağırsak tahriş ve iltihaplaşmasıdır.

İddialara göre, Kate Middleton Crohn hastalığından muzdarip: Bir bağırsak hastalığı olan Crohn, bağırsak tahriş ve iltihaplaşmasıdır.
www.tiktok.com
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Galler Prensesi'nin son 10-15 yıldır bu bağırsak hastalığını yaşadığı ve geçirdiği son operasyonda bağırsaklarının bir bölümü ameliyatla alındığı iddia edildi.

Galler Prensesi'nin son 10-15 yıldır bu bağırsak hastalığını yaşadığı ve geçirdiği son operasyonda bağırsaklarının bir bölümü ameliyatla alındığı iddia edildi.
www.tiktok.com

Karın ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomları olan bu rahatsızlığı Middleton'ın herkesten gizlediği ve hatta yakın ekip çalışma arkadaşlarının bile yeni yeni haberdar olduğu ileri sürüldü.

Karın ağrısı ve kilo kaybı gibi semptomları olan bu rahatsızlığı Middleton'ın herkesten gizlediği ve hatta yakın ekip çalışma arkadaşlarının bile yeni yeni haberdar olduğu ileri sürüldü.
www.tiktok.com

Ayrıca kalıtsal bir hastalık olduğu için veliahtların bu gündemden etkilenmemesi adına Saray'ın bu bilgiyi insanlardan gizlediği düşünülüyor...

Ayrıca bu hastalığın tedavisi için aylarca yatması da gerekebilir: Bu da Prenses'in ortalara görünmemesine açıklık getiriyor.

Ayrıca bu hastalığın tedavisi için aylarca yatması da gerekebilir: Bu da Prenses'in ortalara görünmemesine açıklık getiriyor.
www.tiktok.com

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