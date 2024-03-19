Aksiyon Serüvenini İliklerimize Kadar İşleyen James Bond İçin Ünlü Oyuncuya Teklif Gittiği İddia Edildi
Aksiyon Serüvenini İliklerimize Kadar İşleyen James Bond İçin Ünlü Oyuncuya Teklif Gittiği İddia Edildi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tv/26774029/...
2021 yılında James Bond karakterini canlandırmayacağını açıklayan Daniel Craig'in ardından 26. filmde yeni James Bond'un kim olacağı açıklandı. Ortaya atılan iddiaları ve konuşulan yeni ismi sizler için derledik. Detaylar...👇
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'James Bond' serisi, şüphesiz tüm zamanların en iyi aksiyon eserlerinden bir tanesi.
James Bond karakterini uzun süredir Daniel Craig canlandırıyordu.
Yeni projede James Bond rolünü hangi aktörün üstleneceğine ilişkin iddialar aksiyonseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.
İddiaya göre yeni James Bond, İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson olacak.
The Sun'ın haberine göre Kick-Ass ve Marvel filmlerinin oyuncusu, daha önce Daniel Craig tarafından canlandırılan 007 casusu rolü için resmi olarak teklif aldı.
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Craig 16 yıl boyunca beş filmde rol aldıktan sonra 2021 yılında James Bond rolünü bırakmıştı. Bir sonraki Bond filmi No Time to Die'dan sonra 26. film olacak.
Bond filmlerini yapan Eon Productions spekülasyonlar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi, ancak yapımdan bir kişi BBC News'e "söylentilerde doğruluk payı yok" dedi.
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