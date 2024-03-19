Dune Serisinin Başrolü Timothée Chalamet Sinema Tarihinde Yeni Bir Rekora İmza Attı!
Dune Serisinin Başrolü Timothée Chalamet Sinema Tarihinde Yeni Bir Rekora İmza Attı!
'Dune' serisiyle adından çok sık söz ettiren ünlü oyuncu Timothée Chalamet, sinema sektöründe uzun zamandır kırılmayan tarihi bir rekora imza attı. Detaylar içerikte!
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Son yılların en ses getiren oyuncularından biri olan Timothée Chalamet, sinema dünyasında tarihi bir rekora imza attı. Başarılı oyuncu, son 8 ay içerisinde en çok gişe hasılatı yapan iki filmde başrolde oynayarak aktör John Travolta'nın rekorunu kırdı.
Hatırlarsanız Timothée Chalamet'in başrolde olduğu 'Wonka', 2023 yılının Aralık ayında, 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' ise 1 Mart 2024 tarihinde vizyona girmişti.
Hem 'Wonka' hem de 'Dune' izleyenler tarafından çok beğenilmiş ve tüm dünyadaki sinema salonları haftalardır bu filmi seyretmek isteyenlerle dolup taşmıştı.
Son verilere göre Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki dünya çapında 494,7 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Wonka'nın hasılatı ise toplamda 552 milyon dolara ulaştı.
Collider'in haberine göre bu rekoru en son John Travolta elinde tutuyordu. 'Pulp Fiction' filminden hepimizin hatırlayacağı Travolta, 1977'de gösterime giren 'Saturday Night Fever' ve 1978'deki 'Grease' filmleriyle hasılat rekoruna ulaşmıştı.
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