Cinsiyet Değiştiren Ünlü Oyuncu Erkek Bir Karakteri Oynadığı İlk Filmiyle Ekranların Karşısına Çıktı
Cinsiyet Değiştiren Ünlü Oyuncu Erkek Bir Karakteri Oynadığı İlk Filmiyle Ekranların Karşısına Çıktı
Ünlü Hollywood oyuncusu Elliot Page, cinsiyet değiştirdikten sonra ilk çektiği filmle magazin dünyasının gündemine geldi. Gelin Page'in trans itirafına ve bu film hakkındaki düşüncelerine hep birlikte bakalım.
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Kanadalı oyuncu Elliot Page, şu sıralar özel hayatıyla magazin dünyasının epey bir gündeminde. Ünlü oyuncu 2020 yılında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla trans olduğunu itiraf etmiş ve cinsiyet değiştirmişti.
Ünlü oyuncu Ellen Page adını da Elliot Page olarak değiştirmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Hollywood filmlerinde eskisi kadar sık gözükmeyen ünlü oyuncudan yeni bir film haberi geldi.
Habertürk'ün haberine göre Elliot Page, yeni filmi ‘Close to You'nun Londra'daki galasına katıldı. 37 yaşındaki Page bu filmde cinsiyet değiştiren bir erkeğin hayatını canlandırıyor. ‘Close to You' Page'in 2017 yılından beri rol aldığı ilk film olarak karşımıza çıkıyor.
Londra'daki galada film hakkında konuşan Elliot Page yaptığı açıklamada,
Elliot Page, Lolipop, X-Men, Juno ve Inception filmleriyle tanınıyor. Ünlü oyuncu Inception'da Leonardo DiCaprio ve Cillian Murphy ile birlikte rol almıştı.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda bir kadın karakteri oynaması teklif edilen film projesini reddetmişti. Anı kitabında detayları paylaşan Page, "Kendimi 19. yüzyıl kadın kostümleri içinde hayal ettim. Ama bu bana çok abartı geldi. Kadın rolünü kabul etseydim muhtemelen kendimi öldürmek isterdim" dedi.
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