Cinsiyet Değiştiren Ünlü Oyuncu Erkek Bir Karakteri Oynadığı İlk Filmiyle Ekranların Karşısına Çıktı

'Bu film beni gerçekten iyileştirdi. Cinsiyet değiştirmeden önce böyle bir filmde bu kadar rahat olamazdım. Filmde cinsiyet değiştirdikten sonra ilk kez aile fertleriyle buluşmak için eve dönen bir adamı canlandırıyorum. Bu filmde hiç olmadığım kadar rahat ve mevcudum' dedi.