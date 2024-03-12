Oscar Gecesi Hakkında Paylaşım Yapan Donald Trump'a Sunucu Jimmy Kimmel'ın Sözleri Çok Ağır Oldu

'Oscar'da Jimmy Kimmel'den daha kötü bir sunucu olabilir mi? Kimmel'den kurtulun ve onu başka ucuz bir ABC “yeteneği” olan George Slopanopoulos ile değiştirin. En azından o sahnedeki herkesi daha büyük, daha güçlü ve daha göz alıcı gösterecektir. 'Make America Great Again' yazıyordu.