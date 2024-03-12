Oscar Gecesi Hakkında Paylaşım Yapan Donald Trump'a Sunucu Jimmy Kimmel'ın Sözleri Çok Ağır Oldu
Oscar Gecesi Hakkında Paylaşım Yapan Donald Trump'a Sunucu Jimmy Kimmel'ın Sözleri Çok Ağır Oldu
96. Akademi Ödüllerinde kazanan isimler ve kırmızı halı sıklığı kadar konuşulan bir başka konu ABD eski başkanı Donald Trump'ın sunucu Jimmy Kimmel'a yönelik getirdiği eleştiri oldu. Kimmel'ın Trump'a gösterdiği tepkiyse herkes tarafından alkış topladı. Detaylar içerikte!
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96. Akademi Ödülleri 10 Mart günü Los Angeles'ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Oppenheimer geceden 7 ödülle ayrılırken "En İyi Kadın Oyuncu" Oscar'ı Poor Things'in başrolü Emma Stone'a gitti.
Oscar ödüllerinde oyuncuların kazandığı ödüller kadar konuşulan bir başka konu ise sunucu Jimmy Kimmel'ın tuhaf ve kötü şakaları oldu.
Oscar tören alanında ekranlara yansıtılan Poor Things filmi için yaptığı şaka epey dikkat çekmişti. Emma Stone yapılan şakadan rahatsız olup Kimmel'a "Tam bir hıyar" tepkisini göstermişti.
Sunucu Jimmy Kimmel'ı Oscar'ın gündemine taşıyan bir başka konu ise canlı yayında sosyal medyadan gelen paylaşımları okurken ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ona yönelik yaptığı hakaretvari bir paylaşımdan sonra gösterdiği tepki oldu.
Donald Trump'ın Truth Social'da yaptığı o paylaşımda,
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Sunucu Jimmy Kimmel, önce paylaşımı okumakta tereddüt etti. Sonra paylaşımın Trump'ın yaptığını ima etmeden okudu ve ona şu sözlerle cevap verdi:
"Teşekkür ederim Başkan Trump," diye devam etti ve "İzlediğin için teşekkürler. Hâlâ ayakta olmana şaşırdım. Hapis cezan daha bitmedi mi?" Kimmel'ın Trump'a laf sokmasının ardından salon alkışlarla ve gülüşlerle doldu taştı.
Ertesi gün Jimmy Kimmel, 'Jimmy Kimmel Live' programında Oscar gecesinde neler yaşadığına dair yaptığı konuşma sırasında Trump'tan "Gecenin en s** kafalısı olmayı başardı" dedi.
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