En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Emma Stone, Sunucunun Poor Things Şakasına Kayıtsız Kalamadı
En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Emma Stone, Sunucunun Poor Things Şakasına Kayıtsız Kalamadı
Emma Stone, Poor Things filmindeki rolüye En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü almaya hak kazandı. Los Angeles'ta düzenlenen törende Stone'un sunucuya söylediği bir söz çok dikkat çekti. Detaylar içerikte!
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96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu sene En İyi Film ödülünü Oppenheimer alırken Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy de ilk Oscar'larını kazandı.
Yorgos Lantimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Poor Things'deki rolüyle Emma Stone, sinema kariyerinde ikinci defa En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı almaya hak kazandı.
Gazze protestolarının ve kırmızı halı şıklığının çok konuşulduğu törene Emma Stone her davranışıyla damga vurdu. Oscar ödüllü oyuncu konuşmasını yapmak için sahneye çıktığı sırada elbisesi yırtıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Emma Stone ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ise törenin sunucusu Jimmy Kimmel'ın Poor Things hakkındaki şakasına verdiği tepki oldu.
Gece boyunca kötü espri yapmaktan geri durmayan ve sosyal medyada da bu konuda oldukça eleştirilen Kimmel, Poor Things filminden bazı kesitlerin sahnede gösterildiği anda "Bu görüntülerin hepsi, televizyonda göstermemize izin verilen Poor Things'in parçalarıydı" dedi.
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Poor Things filmini izleyenleriniz bilir; film Bella adlı bir genç kadının ölümünden sonra sıra dışı bir bilim adamı tarafından bebek olarak hayata döndürülmesini konu alıyor. Emma Stone'un müstehcen sahnelerinin yoğun olduğu film, izleyiciler arasında sıkça tartışılıyor.
Jimmy Kimmel da buna atıfta bulunmuş olacak ki Oscar gecesinde böyle bir şaka yaptı. Ancak şaka Emma Stone tarafından hiç hoş karşılanmadı. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Kameralar Emma Stone'a döndüğünde ise ne söylediği başta anlaşılmıyor. Ancak sosyal medyadaki kullanıcılar onun ağzından "He's a prick" yani "hıyar" kelimesinin çıktığını iddia ediyor. Eğer demişse de haklıdır zira Kimmel'ın Oscar esprileri tüm izleyenleri çileden çıkarmıştı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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