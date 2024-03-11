Oppenheimer'a Öfke Kustular! Oscar Ödüllerinde Yaşadıkları Hayal Kırıklığını Sert Bir Dille İfade Eden Kişiler

96. Akademi Ödülleri töreni dün akşam Los Angeles'ta görkemli bir törenle gerçekleşti. Oppenheimer 7 ödülle Oscar gecesine damga vururken Emma Stone Poor Things'teki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Ödül töreninde gönlünden geçen filmlerin ve oyuncuların Oscar kazanamaması ise sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.