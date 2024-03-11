Oppenheimer'a Öfke Kustular! Oscar Ödüllerinde Yaşadıkları Hayal Kırıklığını Sert Bir Dille İfade Eden Kişiler
Oppenheimer'a Öfke Kustular! Oscar Ödüllerinde Yaşadıkları Hayal Kırıklığını Sert Bir Dille İfade Eden Kişiler
96. Akademi Ödülleri töreni dün akşam Los Angeles'ta görkemli bir törenle gerçekleşti. Oppenheimer 7 ödülle Oscar gecesine damga vururken Emma Stone Poor Things'teki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Ödül töreninde gönlünden geçen filmlerin ve oyuncuların Oscar kazanamaması ise sosyal medya kullanıcıları arasında tepkilere yol açtı. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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96. Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En İyi Film ödülünü, "Oppenheimer" alırken film, Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e ilk Oscar'larını kazandırdı.
11 dalda aday olan "Poor Things" ise dört ödül kazanırken, Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Los Angeles'ta düzenlenen törene ödüller kadar Gazze protestoları da damga vurdu. Dolby Tiyatrosu'nun dışında göstericiler Gazze için pankart açtı. Pek çok ünlü isim törende Filistin hakkında konuşma yaptı.
96'ncısı düzenlenen Oscar Ödüllerine damga vuran bir diğer konu ise John Cena'nın kostüm tasarımı ödülünü vermek için sahneye çırılçıplak çıkması oldu.
Peki Oppenheimer'ın ödüle doyduğu, Barbie'nin neredeyse eli boş döndüğü...
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... ve Martin Scorsese'nin hiçbir ödül alamayışının ve uyuyakaldığı anların damga vurduğu bu Oscar töreninde gönlünden geçen filmler ve isimler ödül alamayınca insanların tepkisi ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
1. Her yerde Barbie ve Ken vardı ama ödüle gelince yok!
2. Robert, Oscar jürisini ikna yeteneğiyle etkiledi diyorlar. Zira o Oscar seçmeni oyunu Mark'a verecekmiş.
3. Dizildi kardeşim...
4. Pek lanete benzemiyor bu:
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5. Martin dedeye kıydılar...
6. Bu doğru.
7. Martin Bey'e yapılan ayıbı görün görün.
8. Nolan kaptı...
9. Tespit gibi tespit:
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10. Oppenheimer dururken bu zordu...
11. Amerika'nın riyakarlığı...
12. Ne eksik ne fazla...
13. Gladstone gönlümüzü kazandı bizim...
14. Kimmel'ın şakalarına laf edenleri de es geçmeyelim:
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15. +1
16. Bir gün elbet...
17. Ruffalo, Poor Things'de arşa çıktı ama kimse görmedi...
18. Çünkü o gerçek bir sanatçı...
19. Bu biraz ağır oldu...
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20. Hayır Ruffalo hak ediyordu, araştırmanı öneririm.
21. Anladığım kadarıyla herkes Oppenheimer'ın o kadar çok ödül almasına kızgın.
Sizin Oscar ödüllerinde gönlünüzden geçen kimlerdi? Yorumlara buyrun!
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