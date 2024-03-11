Holokost Konulu Filmin Yönetmeni Jonathan Glazer, Oscar Törenine Gazze Konuşması ile Damga Vurdu

'Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak sizin karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi. İster İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları' dedi.