Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Holokost Konulu Filmin Yönetmeni Jonathan Glazer, Oscar Törenine Gazze Konuşması ile Damga Vurdu

Holokost Konulu Filmin Yönetmeni Jonathan Glazer, Oscar Törenine Gazze Konuşması ile Damga Vurdu

Sinema Gazze Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 11:14

96. Akademi Ödülleri'ne ödül kazanan filmler ve isimler kadar tören alanında yapılan Filistin gösterileri de damga vurdu. Dışarıda Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra ünlü oyuncular da konuşmalarında Gazze'ye destek verdi. Onlardan biri de 'Zone of Interest' filminin yönetmeni Jonathan Glazer oldu. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu yıl 96'cısı gerçekleşen Akademi Ödülleri töreni hem ödül alan oyuncular hem de kırmızı halıya yansıyan görüntüler kadar tören anında gerçekleşen protestolarla da dünya gündemine damga vurdu.

Bu yıl 96'cısı gerçekleşen Akademi Ödülleri töreni hem ödül alan oyuncular hem de kırmızı halıya yansıyan görüntüler kadar tören anında gerçekleşen protestolarla da dünya gündemine damga vurdu.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer'ın dışında Gazze protestoları da gündem oldu.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer'ın dışında Gazze protestoları da gündem oldu.

Oscar ödüllerinin dağıtımından önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçileri "Özgür Filistin" bayrakları açarak Gazze için acil ateşkes gösterisi düzenledi ve salona giden yolları kapadı.

Oscar ödüllerinin dağıtımından önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçileri "Özgür Filistin" bayrakları açarak Gazze için acil ateşkes gösterisi düzenledi ve salona giden yolları kapadı.

Poor Things filminde Emma Stone ile başrolü paylaşan Mark Ruffalo'nun törene yakasında Gazze rozeti takarak katıldığı görüldü.

"Poor Things" filminde rol alan oyuncu Ramy Youssef ise Variety'ye verdiği röportajda "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar kazanan, Holokost'u konu alan "The Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer ise konuşması sırasında Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar kazanan, Holokost'u konu alan "The Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer ise konuşması sırasında Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

"Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer'ın konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

Glazer konuşmasında,

Glazer konuşmasında,

'Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak sizin karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi. İster İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları' dedi.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?