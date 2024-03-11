Holokost Konulu Filmin Yönetmeni Jonathan Glazer, Oscar Törenine Gazze Konuşması ile Damga Vurdu
Holokost Konulu Filmin Yönetmeni Jonathan Glazer, Oscar Törenine Gazze Konuşması ile Damga Vurdu
96. Akademi Ödülleri'ne ödül kazanan filmler ve isimler kadar tören alanında yapılan Filistin gösterileri de damga vurdu. Dışarıda Gazze için ateşkes çağrısı yapan göstericilerin yanı sıra ünlü oyuncular da konuşmalarında Gazze'ye destek verdi. Onlardan biri de 'Zone of Interest' filminin yönetmeni Jonathan Glazer oldu. Detaylar içerikte!
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Bu yıl 96'cısı gerçekleşen Akademi Ödülleri töreni hem ödül alan oyuncular hem de kırmızı halıya yansıyan görüntüler kadar tören anında gerçekleşen protestolarla da dünya gündemine damga vurdu.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer'ın dışında Gazze protestoları da gündem oldu.
Oscar ödüllerinin dağıtımından önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçileri "Özgür Filistin" bayrakları açarak Gazze için acil ateşkes gösterisi düzenledi ve salona giden yolları kapadı.
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"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Oscar kazanan, Holokost'u konu alan "The Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer ise konuşması sırasında Gazze'deki işgale tepki gösterdi.
"Zone of Interest" filminin yönetmeni Jonathan Glazer'ın konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:
Glazer konuşmasında,
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