Türkiye'nin Köklü Markası Karaca, 96. Akademi Ödülleri Törenine Yemek Takımlarıyla Damga Vuracak

96. Akademi Ödülleri bu gece Los Angeles'ta sahiplerini bulacak. Oppenheimer ve Poor Things filmlerinin geceye damga vurması beklenen bu törende Türkiye'nin en köklü markası Karaca, 12 yemek takımıyla ödül yemeğinde fark yaratacak. Daha fazla detayı içeriğimizden öğrenebilirsiniz.