Türkiye'nin Köklü Markası Karaca, 96. Akademi Ödülleri Törenine Yemek Takımlarıyla Damga Vuracak
Türkiye'nin Köklü Markası Karaca, 96. Akademi Ödülleri Törenine Yemek Takımlarıyla Damga Vuracak
96. Akademi Ödülleri bu gece Los Angeles'ta sahiplerini bulacak. Oppenheimer ve Poor Things filmlerinin geceye damga vurması beklenen bu törende Türkiye'nin en köklü markası Karaca, 12 yemek takımıyla ödül yemeğinde fark yaratacak. Daha fazla detayı içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yıl 96.cısı düzenlenen Akademi Ödülleri için beklenen gün artık geldi. Sinemanın en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar, bu gece (10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece) Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini bulacak.
13 adaylığı bulunan Christopher Nolan'ın son filmi Oppenheimer'ın Oscar ödül törenine damga vurması bekleniyor. Oppenheimer en iyi film kategorisinde yarışırken Christopher Nolan da en iyi yönetmen kategorisinde güçlü adaylardan biri.
Yorgos Lanthimos'un "Poor Things" adlı filmi 11 adaylığa, Martin Scorsese'nin "Killers of the Flower Moon" filmi 10, Greta Gerwig'in filmi "Barbie" ise 8 dalda adaylığa sahip.
En iyi erkek oyuncu kategorisinde Cillian Murphy öne çıkarken en iyi kadın oyuncu kategorisinde kıyasıya bir rekabet var. Oscar ödülü "Killers of the Flower Moon" filmindeki rolüyle Lily Gladstone ile "Poor Things"deki rolüyle Emma Stone arasında gidip geliyor.
Jimmy Kimmel'ın sunuculuğu üstlenen ödül töreni için artık son hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklardan biri de Oscar ödül töreninin hemen ardından gerçekleşecek yemeğin özel menüsüne yönelik hazırlıklar. Bu hazırlıkta Türkiye'nin bir markası ön plana çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ev tekstili sektöründe Türkiye'nin en köklü markası Karaca, Instagram hesabından bir duyuru yaptı. Son günlerde "Karaca Nerede" etiketiyle takipçilerine paylaşım yaparak heyecan yaratan Karaca bu sorunun cevabını verdi.
Karaca'nın duyurusuna göre Oscar gecesinde yemek takımları Karaca’dan. “Governors Ball Dinner”ın özel menüsü, bu yıl Karaca’nın yemek takımı serisi “Red Carpet Collection” ile sunulacak ve 12 özel yemek takımından oluşacak. Ünlü oyuncuların ödül törenine damga vuracağı gibi Karaca da birbirinden eşsiz takımlarıyla törende farkını yaratacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda