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Ünlü Tasarımcı En İyi Film Oscar'ı Adaylarından Esinlenerek Heykelleri Yeniden Tasarladı!

Ünlü Tasarımcı En İyi Film Oscar'ı Adaylarından Esinlenerek Heykelleri Yeniden Tasarladı!

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 14:27

Bu yıl 96. defa gerçekleştirilecek Oscar ödül töreni 10 Mart pazar gecesi yayınlanacak. Tasarımcı ve sanat yönetmeni Olly Gibbs, En İyi Film Oscar’ı için aday gösterilen filmlerden esinlenerek özel Oscar illüstrasyonları hazırlandı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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Bu sene 96. kez düzenlenecek olan Oscar ödül töreni 10 Mart pazar gecesi Disney+'ta canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen etkinlikte kırmızı halı geçidi 01.30'da, ödül töreni ise 02.00'de başlayacak.

Bu sene 96. kez düzenlenecek olan Oscar ödül töreni 10 Mart pazar gecesi Disney+'ta canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen etkinlikte kırmızı halı geçidi 01.30'da, ödül töreni ise 02.00'de başlayacak.

Bu yıl Oppenheimer filmi 13 farklı kategoride aday gösterilerek en fazla adaylık kazanan film oldu. Bu başarıyı Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things 11 adaylıkla ve Martin Scorsese'in Killers of the Flower Moon filmi ise 10 adaylıkla takip ediyor.

Bu yıl Oppenheimer filmi 13 farklı kategoride aday gösterilerek en fazla adaylık kazanan film oldu. Bu başarıyı Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things 11 adaylıkla ve Martin Scorsese'in Killers of the Flower Moon filmi ise 10 adaylıkla takip ediyor.

Barbie filmi, bu yılın dikkat çeken diğer yapımlarından biri olarak 8 kategoriye aday gösterildi. Maestro ise 7 kategoride adaylık elde etti. En İyi Film kategorisinde yarışacak diğer filmler arasında The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall bulunuyor. Her biri 5 kategoride adaylık kazandı.

Barbie filmi, bu yılın dikkat çeken diğer yapımlarından biri olarak 8 kategoriye aday gösterildi. Maestro ise 7 kategoride adaylık elde etti. En İyi Film kategorisinde yarışacak diğer filmler arasında The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall bulunuyor. Her biri 5 kategoride adaylık kazandı.

Tasarımcı ve sanat yönetmeni Olly Gibbs, En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazanan bu filmlerden ilham alarak Oscar illüstrasyonları hazırladı. Gelin bu tasarımlara ve filmlere birlikte bakalım. 👇

1. Oppenheimer

1. Oppenheimer

IMDb: 8.4  

Özet: Oppenheimer, II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’a odaklanır.   

Oyuncular: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon    

Yönetmen: Christopher Nolan

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2. Poor Things

2. Poor Things

IMDb: 8.3 

Özet: Zavallılar, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.    

OyuncularEmma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe    

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

3. Killers of the Flower Moon

3. Killers of the Flower Moon

IMDb: 7.7 

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.    

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone    

Yönetmen: Martin Scorsese

4. Barbie

4. Barbie

IMDb: 6.9 

ÖzetBarbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.     

OyuncularMargot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae     

Yönetmen: Greta Gerwig

5. Maestro

5. Maestro

IMDb: 6.6 

Özet: Maestro, 25 yaşındayken New York Filarmoni Orkestrası'nın başına geçen ünlü besteci Leonard Bernstein'ın hayatına odaklanıyor. Filmde, Leonard Bernstein kariyer hayatının yanı sıra, Felicia Montealegre ile 30 yıl boyunca süren inişli çıkışlı ilişkisi konu ediliyor.   

Oyuncular: Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer    

Yönetmen: Bradley Cooper

6. The Zone of Interest

6. The Zone of Interest

IMDb: 7.6 

Özet: Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkarlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amis'in aynı adlı romanından uyarlanan bu çarpıcı film çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor.  

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam  

Yönetmen: Jonathan Glazer

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7. The Holdovers

7. The Holdovers

IMDb: 8.0   

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kimsenin sevmediği huysuz bir öğretmen, gidecek yeri olmayan birkaç öğrenciye nezaret etmek için Noel tatili boyunca okulda kalmak zorunda kalır. Birkaç gün sonra okulda kalan tek öğrenci, -15 yaşındaki zeki ve baş belası Angus- ve oğlunu Vietnam’da yeni kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary ile beklenmedik bir bağ kurar.    

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa    

Yönetmen: Alexander Payne

8. Anatomy of a Fall

8. Anatomy of a Fall

IMDb: 7.8 

Özet: Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi?

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner    

Yönetmen: Justine Triet

9. Past Lives

9. Past Lives

IMDb: 7.9 

Özet: Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York'ta yeniden bir araya gelirler.    

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro    

Yönetmen: Celine Song

10. American Fiction

10. American Fiction

IMDb: 7.6 

Özet: Thelonious 'Monk' Ellison'ın yazarlık kariyeri, eserleri 'yeterince Siyah' bulunmadığı için durmuştur. Bir yazar ve İngilizce profesörü olan Monk, yayıncılık dünyasının ikiyüzlülüklerini ifşa etmek amacıyla takma bir isimle hicivli bir roman yazar. Kitabın kısa sürede başarıya ulaşması, onu varsayılan kimliğiyle daha derinden iç içe geçmeye zorlar ve sıkı sıkıya bağlı olduğu dünya görüşlerine meydan okur.   

Oyuncular: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross, John Ortiz   

Yönetmen: Cord Jefferson

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