Ünlü Tasarımcı En İyi Film Oscar'ı Adaylarından Esinlenerek Heykelleri Yeniden Tasarladı!
Ünlü Tasarımcı En İyi Film Oscar'ı Adaylarından Esinlenerek Heykelleri Yeniden Tasarladı!
Bu yıl 96. defa gerçekleştirilecek Oscar ödül töreni 10 Mart pazar gecesi yayınlanacak. Tasarımcı ve sanat yönetmeni Olly Gibbs, En İyi Film Oscar’ı için aday gösterilen filmlerden esinlenerek özel Oscar illüstrasyonları hazırlandı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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Bu sene 96. kez düzenlenecek olan Oscar ödül töreni 10 Mart pazar gecesi Disney+'ta canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen etkinlikte kırmızı halı geçidi 01.30'da, ödül töreni ise 02.00'de başlayacak.
Bu yıl Oppenheimer filmi 13 farklı kategoride aday gösterilerek en fazla adaylık kazanan film oldu. Bu başarıyı Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things 11 adaylıkla ve Martin Scorsese'in Killers of the Flower Moon filmi ise 10 adaylıkla takip ediyor.
Barbie filmi, bu yılın dikkat çeken diğer yapımlarından biri olarak 8 kategoriye aday gösterildi. Maestro ise 7 kategoride adaylık elde etti. En İyi Film kategorisinde yarışacak diğer filmler arasında The Holdovers, American Fiction, The Zone of Interest ve Anatomy of a Fall bulunuyor. Her biri 5 kategoride adaylık kazandı.
1. Oppenheimer
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2. Poor Things
3. Killers of the Flower Moon
4. Barbie
5. Maestro
6. The Zone of Interest
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7. The Holdovers
8. Anatomy of a Fall
9. Past Lives
10. American Fiction
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