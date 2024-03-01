Game of Thrones'un Yaratıcılarının Yeni Bilim Kurgu Dizisi Netflix'ten Aldığı Bütçeyle Büyük Riske Girdi!
Game of Thrones'un Yaratıcılarının Yeni Bilim Kurgu Dizisi Netflix'ten Aldığı Bütçeyle Büyük Riske Girdi!
David Benioff ve D.B. Weiss, Game of Thrones'un başarısının ardından Cixin Liu'nun övgü dolu kitabı 3 Cisim Problemi'nden uyarlanan yeni bir bilim kurgu dizisiyle ekranlara dönüyor. Detaylar içerikte. 👇
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David Benioff ve D.B. Weiss, Game of Thrones’un ardından yeni bir bilim kurgu dizisi olan 3 Cisim Problemi ile ekranlara geri dönüyor.
Cixin Liu'nun 3 Cisim Problemi kitabı, son yıllarda yazılmış en yenilikçi bilim kurgu kitaplardan biri olarak kabul edildiğinden dizinin yayınlanması da büyük bir heyecanla bekleniyor.
Netflix'in 2024 yılı için en büyük ve en iddialı yatırımlarından biri olarak öne çıkan bu dizi, insanlığın Trisolaranlar adı verilen uzaylı bir ırkın istilasına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.
Netflix, diziyi "Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan 5 parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar." şeklinde tanımlıyor.
Dizinin bütçesi her bölüm için 20 milyon dolar olmak üzere toplamda 160 milyon dolar olarak belirlenmiş, bu da onu Game of Thrones’un sekizinci sezonundan daha büyük bir bütçeye sahip kılıyor.
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Netflix'in Benioff ve Weiss'a olan güveninin bir göstergesi olan bu yüksek bütçe hikayenin zengin detaylarının ekranlara başarıyla taşınmasını amaçlıyor.
Roman serisi gezegenlerarası çatışmalar, yıllar süren hikayeler ve sanal gerçeklik gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığı için yüksek bütçe dizinin bu geniş kapsamı yakalayabilmesi için kritik öneme sahip. Ancak bu büyük bütçe aynı zamanda Netflix için önemli bir risk taşıyor.
Dizinin başarılı olması ve yatırımın geri dönüşünü sağlaması gerekiyor. Netflix, geçmişte Stranger Things ve Love, Death and Robots gibi büyük başarılar elde etmiş olsa da Bright ve iBoy gibi projelerle hayal kırıklığına uğramıştı.
21 Mart'ta seyirciyle buluşacak 3 Cisim Problemi'nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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