Partide Tanışmışlar! Oscar Ödüllerinde Ünlü Oyuncuya Oy Veren Seçmen Nedenini İtiraf Etti

'Poor Things'ten Mark Ruffalo ile Oppenheimer'dan Robert Downey Jr. arasında kalmıştım ama sonra Downey Jr.'ı destekleme kararı aldım. Onunla bir partide tanıştık ve bu tüm dengeleri değiştirdi. Ben onunla konuşmak için yanına gitmeden o geldi yanıma ve bir konuşma başlattı. Robert çok etkileyici ve karşısındakini ikna etme potansiyeli yüksek bir aktör. Onu Oppenheimer'da Lewis Strauss olarak izlemek hoşuma gitti' ifadesini kullanmış.