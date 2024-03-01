Partide Tanışmışlar! Oscar Ödüllerinde Ünlü Oyuncuya Oy Veren Seçmen Nedenini İtiraf Etti
Partide Tanışmışlar! Oscar Ödüllerinde Ünlü Oyuncuya Oy Veren Seçmen Nedenini İtiraf Etti
Oscar ödüllerinin dağıtımına az bir zaman kala oyuncular ve rolleri hakkında pek çok detay basına anlatılıyor. Yakın zamanda bir Oscar seçmeninin itirafı da bunlardan biri... Ödül yarışında Oppenheimer oyuncusu Robert Downey Jr.'ı destekleme kararı alan seçmenin neden bu kararı aldığına yönelik yaptığı itirafa gelin hep birlikte bakalım.
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Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Robert Downey Jr., son zamanlarda Oscar yarışında adından sıklıkla bahsettiriyor. Ünlü oyuncu geçen yaz vizyona giren Oppenheimer filmindeki 'Lewis Strauss' rolüyle herkesin beğenisini kazanmıştı.
Ünlü oyuncu harika bir performans sergilediği bu rolüyle 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında yarışıyor.
Downey Jr.'ın diğer rakipleri ise American Fiction'dan Sterling K. Brown, Dolunay Katilleri'nden Robert De Niro, Barbie'den Ryan Gosling ve Poor Things'ten Mark Ruffalo...
Tabii Oscar ödülleri törenine sayılı günler kala bu yarış aşırı çekişmeli seyrediyor. Öyle ki bu çekişmenin ne derece çetrefilli olduğunu bir Oscar seçmeninin yorumundan anlayabiliyoruz.
Independent'in aktardığına göre erkek bir Oscar seçmeni The Hollywood Reporter'a konuşmuş ve ödül töreninde destek çıktığı Robert Downey Jr. hakkında samimi bir itirafta bulunmuş.
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İsmini vermek istemeyen Oscar seçmeni yaptığı açıklamada,
2024 Oscar ödülleri için oylama 27 Şubat Salı günü sona erdi. Ödüller 11 Mart'ta canlı yayında açıklanacak. Bu hikayede yanan Poor Things filminde rol alan Mark Ruffalo oldu herhalde. Umarız Hulk olup Iron Man'ın üstüne yürümez. Yorum sizin!
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