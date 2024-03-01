Sinek mi Geliyor? Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen İlk Fragman Herkesi Heyecanlandırdı!

Türk dijital dizi tarihinin en sevilen dizileriden biri olan Gibi'nin 5. sezon haberlerini almaya başlamıştık. Çekimlerin başlamasından tutun da yayın tarihinin verilmesine kadar Gibi hayranlarını adeta bir heyecan sarmıştı. İşte o heyecanı daha da artıracak bir fragman geldi. Gelin önce fragmana, sonra gelen tepkilere bakalım.