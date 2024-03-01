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Sinek mi Geliyor? Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen İlk Fragman Herkesi Heyecanlandırdı!

Sinek mi Geliyor? Gibi'nin 5. Sezonundan Gelen İlk Fragman Herkesi Heyecanlandırdı!

dizi Gibi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 12:03

Türk dijital dizi tarihinin en sevilen dizileriden biri olan Gibi'nin 5. sezon haberlerini almaya başlamıştık. Çekimlerin başlamasından tutun da yayın tarihinin verilmesine kadar Gibi hayranlarını adeta bir heyecan sarmıştı. İşte o heyecanı daha da artıracak bir fragman geldi. Gelin önce fragmana, sonra gelen tepkilere bakalım.

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Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Gibi'nin 5. sezonunun ne zaman geleceğinden tutun da diziden gelen ilk görseller herkesi heyecanlandırmaya yetmişti.

Türk dizi tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Gibi'nin 5. sezonunun ne zaman geleceğinden tutun da diziden gelen ilk görseller herkesi heyecanlandırmaya yetmişti.

Senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit üstlendiği Gibi'nin internette memlerini, editlerini paylaşmaktan bir hâl olduk desek yeridir. Öyle ki büyücülerin sabah erken saatte açılmamasını bile özledik.

Senaristliğini Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit üstlendiği Gibi'nin internette memlerini, editlerini paylaşmaktan bir hâl olduk desek yeridir. Öyle ki büyücülerin sabah erken saatte açılmamasını bile özledik.

8 Mart tarihinde Exxen'de yerini alacak dizinin ilk afiş görselleri bile Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'u ne kadar özlediğimizi ortaya çıkarmıştı. Tabii afiştekiler onlar değil, orası ayrı.

8 Mart tarihinde Exxen'de yerini alacak dizinin ilk afiş görselleri bile Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'u ne kadar özlediğimizi ortaya çıkarmıştı. Tabii afiştekiler onlar değil, orası ayrı.

İlk bölümün gelmesine bir hafta var ve bugün yayınlanan bir yeni fragman tekrar tekrar bizim heyecanımızı artırmaya yetti bile. @onlygibi hesabının paylaştığı 'Sinek' adlı fragmana ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.

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10. Siz 5. sezonun ilk bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi ne bekliyor? Yorumlara buyrun!

10. Siz 5. sezonun ilk bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi ne bekliyor? Yorumlara buyrun!
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