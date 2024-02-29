Yıldız Oyuncu Sette Vurularak Öldürülmüştü: The Crow'un Yeni Filminin Ürpertici İlk Görüntüleri Yayınlandı!
Yıldız Oyuncu Sette Vurularak Öldürülmüştü: The Crow'un Yeni Filminin Ürpertici İlk Görüntüleri Yayınlandı!
Lionsgate'in yeni 'The Crow' filmi, Vanity Fair'de yayınlanan ilk görüntülerle büyük ilgi gördü. Bill Skarsgard'in başrolünde olduğu bu yeniden yapım, 1994'te çekilen orijinalini modern bir perspektifle tekrar yorumluyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lionsgate'in "The Crow" filmi Vanity Fair üzerinden yayınlanan ilk bakış fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bill Skarsgard ve FKA Twigs gibi isimlerin yer aldığı bu yeniden çevrim 1994 yılında Brandon Lee'nin başrolünde olduğu kült filmi modern bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor.
Alex Proyas'ın yönetmenliğini üstlendiği orijinal The Crow filmi, Lee'nin sette geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirmesiyle ün kazanmıştı.
Yeniden çevrimin hikayesi nişanlısı ile birlikte öldürülen ve bir yıl sonra bir karga tarafından hayata döndürülen bir adamın intikam arayışını konu alıyor.
Rupert Sanders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu versiyonda Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila ve Jordan Bolger gibi isimler de yer almakta.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Senaryosu Zach Baylin ve Will Schneider ikilisi tarafından yazılan projenin yapımcılığını Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks, Samuel Hadida ve Edward R. Pressman üstleniyor.
Prag ve Münih'te toplam 50 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen The Crow'un gelecek yaz sinema severlerle buluşması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda