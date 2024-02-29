Yıldız Oyuncu Sette Vurularak Öldürülmüştü: The Crow'un Yeni Filminin Ürpertici İlk Görüntüleri Yayınlandı!

Lionsgate'in yeni 'The Crow' filmi, Vanity Fair'de yayınlanan ilk görüntülerle büyük ilgi gördü. Bill Skarsgard'in başrolünde olduğu bu yeniden yapım, 1994'te çekilen orijinalini modern bir perspektifle tekrar yorumluyor. Detaylar içerikte. 👇

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