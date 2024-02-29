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Floransa'nın Seri Katilini Konu Alan 'Il Mostro' Netflix Dizisine Konu Olacak!

Floransa'nın Seri Katilini Konu Alan 'Il Mostro' Netflix Dizisine Konu Olacak!

dizi Netflix
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 13:41

Yönetmen Stefano Sollima'nın çekimleri henüz tamamlanan 4 bölümlük Netflix suç dizisi 'Il Mostro' dizisi, İtalya'yı yaklaşık 20 yıl boyunca dehşete düşüren korkunç ve çözülmemiş cinayetleri anlatıyor.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/703351/...
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Meşhur seri katil dizisi 'Il Mostro', İtalyan yargı ve ceza sisteminin “hayaleti” olarak adlandırılan, 1968 ve 1985 arasında gerçekleşen 8 çifte cinayetin failinin hikayesini anlatıyor.

Meşhur seri katil dizisi 'Il Mostro', İtalyan yargı ve ceza sisteminin “hayaleti” olarak adlandırılan, 1968 ve 1985 arasında gerçekleşen 8 çifte cinayetin failinin hikayesini anlatıyor.

Leonardo Fasoli ve Sollima tarafından yaratılan ve The Apartment ve AlterEgo Productions'ın yapımcılığı üstlendiği bu dizi, büyük zorluklarla karşı karşıya kalmış.

Leonardo Fasoli ve Sollima tarafından yaratılan ve The Apartment ve AlterEgo Productions'ın yapımcılığı üstlendiği bu dizi, büyük zorluklarla karşı karşıya kalmış.

Suç türüne yabancı olmayan Sollima daha önce Romanzo Criminale diye adlandırılan Katil Polisler, Suburra ve Adagio'nun yanı sıra Denis Villeneuve'ün Sicario'sunun 2018'deki devam filmi Soldado ve Taylor Sheridan'la birlikte yazdığı 2021 yapımı gerilim filmi Acımasız'ı yönetti.

Suç türüne yabancı olmayan Sollima daha önce Romanzo Criminale diye adlandırılan Katil Polisler, Suburra ve Adagio'nun yanı sıra Denis Villeneuve'ün Sicario'sunun 2018'deki devam filmi Soldado ve Taylor Sheridan'la birlikte yazdığı 2021 yapımı gerilim filmi Acımasız'ı yönetti.

Hollywood Reporter, Roma'nın hemen dışındaki Fiumicino kasabasındaki seti ziyaret etti ve Il Mostro'nun Sollima'nın şimdiye kadarki en iddialı işi olabileceğini yazdı.

Hollywood Reporter, Roma'nın hemen dışındaki Fiumicino kasabasındaki seti ziyaret etti ve Il Mostro'nun Sollima'nın şimdiye kadarki en iddialı işi olabileceğini yazdı.

Sollima'nın dizisi doğrudan tanıklıklara, belgelere ve gazetecilik araştırmalarına dayanıyor. Hepsi de korkunç derecede gerçek. Yönetmen, "Mağdurlara adaleti sağlamanın tek yolu da gerçeği, sadece gerçeği anlatmak" diyor.

Sollima'nın dizisi doğrudan tanıklıklara, belgelere ve gazetecilik araştırmalarına dayanıyor. Hepsi de korkunç derecede gerçek. Yönetmen, "Mağdurlara adaleti sağlamanın tek yolu da gerçeği, sadece gerçeği anlatmak" diyor.
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İtalya'yı yaklaşık 20 yıl boyunca dehşete düşüren korkunç ve çözülmemiş cinayetleri anlatmanın zorluklarını anlatan İtalyan sinemacı şöyle dedi:

İtalya'yı yaklaşık 20 yıl boyunca dehşete düşüren korkunç ve çözülmemiş cinayetleri anlatmanın zorluklarını anlatan İtalyan sinemacı şöyle dedi:

'Gerçek bir hikayeden yola çıktım ve bu nedenle ona özel bir dikkat, özen ve saygı borçluyum.'

Yönetmen, Floransa Canavarı'nın hikayesini anlatmayı seçmesinin nedenini "İşin içindeki adamlar, sahadaki önyargılar, mücadelenin zorluğu ve büyüklüğü" diye açıklıyor.

Yönetmen, Floransa Canavarı'nın hikayesini anlatmayı seçmesinin nedenini "İşin içindeki adamlar, sahadaki önyargılar, mücadelenin zorluğu ve büyüklüğü" diye açıklıyor.

Yönetmen Stefano Sollima'nın çekimleri henüz tamamlanan 4 bölümlük Netflix suç dizisi Il Mostro'yu tanımlamak için 'Çok güzel ve çok zorlayıcı.' ifadelerini kullandı.

Yönetmen Stefano Sollima'nın çekimleri henüz tamamlanan 4 bölümlük Netflix suç dizisi Il Mostro'yu tanımlamak için 'Çok güzel ve çok zorlayıcı.' ifadelerini kullandı.

Diziyle ilgili detaylar için beklemedeyiz.👇

Diziyle ilgili detaylar için beklemedeyiz.👇

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