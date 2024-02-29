Berkun Oya'nın Yeni Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Berkun Oya imzalı Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' bugün (29 Şubat) yayınlandı. Son yılların en ses getiren yapımlarına imza atan Oya'nın bu dizisinde Fatih Artman ve Aslıhan Gürbüz başrollerde. Gelin önce 'Kuvvetli Bir Alkış' mini dizisinin ayrıntılarına, sonra da izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.