Berkun Oya'nın Yeni Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Berkun Oya'nın Yeni Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Berkun Oya imzalı Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' bugün (29 Şubat) yayınlandı. Son yılların en ses getiren yapımlarına imza atan Oya'nın bu dizisinde Fatih Artman ve Aslıhan Gürbüz başrollerde. Gelin önce 'Kuvvetli Bir Alkış' mini dizisinin ayrıntılarına, sonra da izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Türk dizi tarihinde drama deyince son yıllarda aklımıza gelen yönetmen ve senarist Berkun Oya, yepyeni bir yapımla bugün (29 Şubat) karşımıza çıktı.
6 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu, Serra Arıtürk, Rezdar Taştan, Kayra Orta, Eyüp Mert İlkiş gibi oyuncular yer alıyor.
'Kuvvetli Bir Alkış' son zamanların en sıra dışı mizahi dizilerinden biri. Bir Başkadır ve Cici yapımlarıyla ses getiren Berkun Oya, bu mini dizide bizi toplumsal çatışmaların dibine sürüklüyor.
Netflix yapımı 'Kuvvetli Bir Alkış', varoluşsal sancılar çeken bir adamın, bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özlemesini konu alıyor.
Dizide bu adamın on yıllar boyunca tuhaf ailesiyle uğraşmasına tanık oluyoruz. Kısacası sevgili okuyucular Berkun Oya bu dizide bizleri doğumdan dönüşüme ve dönüşe giden bir yolculuğa çıkartıyor.
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Fragmanının paylaşıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi çeken 'Kuvvetli Bir Alkış'ı izleyenlerden gelen ilk yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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