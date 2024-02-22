Efsane Geri Döndü: Netflix Yapımı 'Avatar: The Last Airbender'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Efsane Geri Döndü: Netflix Yapımı 'Avatar: The Last Airbender'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Netflix yapımı Avatar: The Last Airbender dizisi 22 Şubat'ta gösterime girdi. Avatar hayranlarının heyecanla beklediği diziye gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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2005 yılı Nickelodeon yapımı Avatar: The Last Airbender, son zamanların en çok sevilen serilerinden biriydi. Adına ister Avatar deyin, ister Aang Efsanesi ya da Son Hava Bükücü, seri bir neslin hafızalarına kazınmıştı desek yanlış olmaz.
2005 yapımı çizgi dizi, "Avatar Aang" ve arkadaşlarının dünyayı acımasız Ateş Kralı'ndan kurtarmak için çıktıkları macerayı konu almıştı.
Dizi yediden yetmişe herkes tarafından sevilmiş ve öyle çok popüler hale gelmişti ki dizideki kahramanların oyuncakları, oyun kartları ve bilgisayar oyunları yok satmıştı.
Anlayacağınız Avatar: Son Hava Bükücü bir kültürdür. Etrafta ben Avatar insanıyım diyenleri görürseniz şaşırmayın. Bu içeriğin konusu ise Netflix'in yeni Avatar dizisi...
Heyecanla beklenen, fragmanını izleye izleye bitiremediğimiz Netflix yapımı Avatar: The Last Airbender dizisi 22 Şubat'ta platformda yayınlandı.
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Gordon Cormier, Kiawentiio ve Ian Ousley'in başrolde olduğu dizi tüm dünyadaki izleyiciler tarafından olumlu tepkiler aldı. Tabii Avatar'ın sıkı Türk hayranları da 8 bölümden oluşan diziyi izleyip yorumlamakta gecikmedi. Gelin tepkilere hep birlikte bakalım.
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Siz Netflix'in live-action uyarlaması Avatar: The Last Airbender hakkında ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi ya da izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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