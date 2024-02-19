Interpol mü O? Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in Rol Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler
Interpol mü O? Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in Rol Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler
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Netflix, kadrosunda harika oyuncuların yer aldığı yeni filmi 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanını bugün resmi hesabından paylaştı. Filmin başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç yer alıyor.
Son zamanların en popüler oyuncularından olan bu ikiliye Fırat Tanış ve Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.
14 Mart'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak 'Romantik Hırsız'ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Filmin senaryosunu ile Pelin Karamehmetoğlu kaleme almış.
'Romantik Hırsız', tam tamına bir aksiyon, aşk ve entrika filmi. Film, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin'in girilmesi imkansız bir müzeden tablolar çalan bir hırsızın peşine düşmesini konu alıyor.
Ancak Alin'in peşine düştüğü hırsız geçmişte evlenme hayalleri kurduğu milyoner Güney Arat olunca işler karmaşık bir hale geliyor. Alin, bu çetrefilli olayda görevi ile kalbi arasında sıkışıp kalıyor.
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Gelin, Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in başrolde olduğu 'Romantik Hırsız'a hangi yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.
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"Birkan Sokullu seksiliği karizması şeroluğu yaktı geçti"
Siz 'Romantik Hırsız'ın fragmanını nasıl buldunuz? Harika bir entrika ve aksiyon filmi mi bekliyor bizi yoksa? Yorumlara buyrun!
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