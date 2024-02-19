Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Interpol mü O? Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in Rol Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler

Interpol mü O? Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in Rol Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 12:59

Netflix, 14 Mart'ta yayınlanacak olan 'Romantik Hırsız' filminin ilk fragmanını bugün yayınladı. Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolleri oynadığı bu aşk, entrika ve suç dolu filmin ayrıntılarına ve fragmana gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix, kadrosunda harika oyuncuların yer aldığı yeni filmi 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanını bugün resmi hesabından paylaştı. Filmin başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç yer alıyor.

Netflix, kadrosunda harika oyuncuların yer aldığı yeni filmi 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanını bugün resmi hesabından paylaştı. Filmin başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç yer alıyor.

Son zamanların en popüler oyuncularından olan bu ikiliye Fırat Tanış ve Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Son zamanların en popüler oyuncularından olan bu ikiliye Fırat Tanış ve Ushan Çakır gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

14 Mart'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak 'Romantik Hırsız'ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Filmin senaryosunu ile Pelin Karamehmetoğlu kaleme almış.

14 Mart'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak 'Romantik Hırsız'ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Filmin senaryosunu ile Pelin Karamehmetoğlu kaleme almış.

'Romantik Hırsız', tam tamına bir aksiyon, aşk ve entrika filmi. Film, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin'in girilmesi imkansız bir müzeden tablolar çalan bir hırsızın peşine düşmesini konu alıyor.

'Romantik Hırsız', tam tamına bir aksiyon, aşk ve entrika filmi. Film, Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin'in girilmesi imkansız bir müzeden tablolar çalan bir hırsızın peşine düşmesini konu alıyor.

Ancak Alin'in peşine düştüğü hırsız geçmişte evlenme hayalleri kurduğu milyoner Güney Arat olunca işler karmaşık bir hale geliyor. Alin, bu çetrefilli olayda görevi ile kalbi arasında sıkışıp kalıyor.

Ancak Alin'in peşine düştüğü hırsız geçmişte evlenme hayalleri kurduğu milyoner Güney Arat olunca işler karmaşık bir hale geliyor. Alin, bu çetrefilli olayda görevi ile kalbi arasında sıkışıp kalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix'in paylaştığı fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Gelin, Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in başrolde olduğu 'Romantik Hırsız'a hangi yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.

Gelin, Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in başrolde olduğu 'Romantik Hırsız'a hangi yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Birkan Sokullu seksiliği karizması şeroluğu yaktı geçti"

Siz 'Romantik Hırsız'ın fragmanını nasıl buldunuz? Harika bir entrika ve aksiyon filmi mi bekliyor bizi yoksa? Yorumlara buyrun!

Siz 'Romantik Hırsız'ın fragmanını nasıl buldunuz? Harika bir entrika ve aksiyon filmi mi bekliyor bizi yoksa? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?