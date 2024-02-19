Interpol mü O? Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç'in Rol Aldığı Netflix Filmi 'Romantik Hırsız'a Gelen Tepkiler

Netflix, 14 Mart'ta yayınlanacak olan 'Romantik Hırsız' filminin ilk fragmanını bugün yayınladı. Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolleri oynadığı bu aşk, entrika ve suç dolu filmin ayrıntılarına ve fragmana gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.